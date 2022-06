Fahrbahnsanierung: B15 bei Regensburg sechs Wochen gesperrt

Wegen einer Fahrbahnsanierung ist die B15 zwischen Regensburg und Landshut ab Dienstag, 7. Juni für sechs Wochen lang in beide Richtungen gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt in Regensburg mitteilt, wird die in die Jahre gekommene Fahrbahn zwischen Stadtgrenze und Walhalla-Allee auf knapp zwei Kilometern Länge neu asphaltiert.

Verzögerungen für Pendler erwartet

Der etwa zwei Kilometer lange Abschnitt soll in zwei Schritten asphaltiert werden. Die beiden Bauabschnitte grenzen jeweils an die Kreuzung am Langwiesfeld/B15 (am BMW Tor 4) an. Damit kann die Kreuzung während der Vollsperrung jeweils von einer Seite angefahren werden. Autofahrer können die B15-Baustelle in beide Richtungen über die Walhallastraße und die Herbert-Quandt-Allee umfahren. Laut Bauamt müssen Verkehrsteilnehmer dabei aber mit Verzögerungen rechnen - etwa wenn sie auf der B15 nach Landshut unterwegs sind.

Sanierung kostet eine Million Euro

Mit der Sanierung sollen zahlreiche Risse und andere Schadstellen entfernt werden. Die Baumaßnahmen kosten rund eine Million Euro, hieß es vom Staatlichen Bauamt.