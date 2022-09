> "Fahr mit mir" - Kraftklub geben Spontankonzert am Bahnhof

Wer am Dienstagabend am Augsburger Bahnhof auf seinen Zug gewartet hat, ist in den Genuss eines exklusiven Live-Events gekommen. Die Band Kraftklub hat am Bahnsteig 1 ein spontanes Konzert gegeben - live und unplugged.