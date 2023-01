Fahndungserfolg für Polizei nach Verfolgungsjagd mit Autodieb

Die Polizei hat bei Bayreuth einen flüchtigen Mann festgenommen, der in Oberbayern einen Audi A5 gestohlen haben soll. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei einer Streife der Verkehrspolizei am Samstagmorgen (14.01.23) kurz nach 6.00 Uhr in der Nürnberger Straße in Bayreuth ein neuwertiger Audi A5 aus dem Zulassungsbereich Ingolstadt aufgefallen. Fahrzeug und Fahrer sollten kontrolliert werden, doch der Mann flüchtete samt Auto in Richtung Wolfsbach.

Mutmaßlicher Autodieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften fanden die Beamten das Fahrzeug mit noch laufendem Motor in einem Waldstück zwischen dem Bayreuther Ortsteil Seulbitz und Lankendorf, einem Ortsteil von Weidenberg. Der Fahrer hatte das Fahrzeug im Morast versenkt und war deshalb zu Fuß weiter geflüchtet, heißt es von der Polizei. Das Auto war in der Nacht zum Samstag in Ingolstadt gestohlen worden und soll laut Eigentümer einen Zeitwert im hohen fünfstelligen Eurobereich haben.

Zusammenarbeit der Polizeipräsidien führt zu Fahndungserfolg

Die Verkehrspolizei Bayreuth führte mit Unterstützung umliegender Dienststellen, eines Polizeihubschraubers und Personensuchhunden eine großangelegte Fahndung durch, an der sich auch Streifen aus der Oberpfalz (Waldsassen, Kemnath und Eschenbach) beteiligten.

Gegen 10.30 Uhr nahmen Beamte den Fahrer des Audi, einen 26 Jahre alten Mann aus Polen, in Lankendorf fest. In einem in der Nähe stehenden Skoda mit polnischer Zulassung fanden die Polizisten den 33 Jahre alten "Abholer", den sich der Dieb des Audis zwischenzeitlich aus Polen nach Oberfranken bestellt hatte, heißt es weiter. Auch er wurde festgenommen und der zuständigen Staatanwaltschaft in Ingolstadt übergeben. Dort erwartet die Männer nun die Entscheidung eines Ermittlungsrichters über die Haftfrage.