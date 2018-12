Fahndung nach Schießerei in Unterfranken

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Erlenbach am Main offenbar zu einem heftigen Streit unter Bekannten gekommen. Dabei soll ein 28-Jähriger einen 41-Jährigen durch einen Bauchschuss schwer verletzt haben.

Fahndung läuft

Einsatzkräfte fanden den Mann vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses. Der 28-jährige Tatverdächtige war vor Eintreffen der Beamten geflüchtet. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter, der nach wie vor bewaffnet sein könnte. Der angeschossene 41-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Hintergründe noch unklar

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Zeugen zufolge war der Schießerei ein heftiger Streit im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses vorausgegangen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit jedoch noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Der 28-jährige Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 178 cm groß, schlank, mit kurzen dunklen Haaren und mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose gekleidet. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen bislang nicht vor.

Wer den Mann möglicherweise auf der Flucht beobachtet hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird von der Polizei dringend gebeten, sich über Notruf 110 zu melden. Es ist möglich, dass der Tatverdächtige nach wie vor bewaffnet ist. Bei Antreffen der Person sollten daher mögliche Zeugen nicht selbst handeln, sondern stattdessen unverzüglich den Notruf wählen.