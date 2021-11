Fahndung nach Patient aus dem Bezirkskrankenhaus Wöllershof

In Wöllershof Kreis Neustadt a.d. Waldnaab wird ein 39 jähriger Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilt befand sich der Mann aufgrund einer psychischen Erkrankung im Bezirkskrankenhaus Wöllershof in freiwilliger Behandlung. Seit Samstagnachmittag ist er von dort verschwunden.

Vermisster benötigt dringend medizinische Behandlung

Laut Angaben der behandelnden Ärzte benötigt er aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustandes dringend weiterer Behandlungen, so die Polizei. Der Mann könnte sich aufgrund seiner Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Derzeit seien keine konkreten Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Vermissten bekannt. Er ist möglicherweise mit dem Zug in Richtung Regensburg oder München unterwegs. Die Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Der Vermisste ist sehr kräftig, hat einen stark hervorstehenden Bauch, ist 1,74 Meter groß und hat braunes, kurzes Haar mit Geheimratsecken. Der 39-Jährige hat lückenhafte Zähne und eine Tätowierung am rechten Unterarm. Zuletzt bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke mit Aufnäher "Jan Thunderstorm" und schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen. Hinweise bitte an die Polizei.