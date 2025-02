Fahndung nach flüchtigem Bamberger Psychiatriepatienten

Die Polizei fahndet nach einem 31-jährigen Mann, der seit gestern in einem psychiatrischen Krankenhaus in Bamberg vermisst wird. Wie die Polizei mitteilt, könnte sich der Mann in einem psychisch instabilen Zustand befinden.

Der vermisste Jewgenij Wenzel war in das Krankenhaus eingewiesen worden, nachdem er am 4. Februar aufgrund psychischer Probleme eine Angestellte einer Drogerie bedroht und dabei ein Messer gezückt hatte. Er sei auf Medikamente angewiesen, so die Polizei. Möglicherweise befinde er sich auf dem Weg nach Berlin.

Polizei: Passanten sollen Vermissten nicht ansprechen

Die Polizei hat ein Foto des Mannes veröffentlicht und bittet die Bevölkerung darum, ihn nicht anzusprechen, sondern die Polizei zu verständigen. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat braunes, lockiges, schulterlanges Haar, trägt graue Jeans, eine braune Jacke, einen beige-orangen Schal und schwarze Converse-Schuhe.

Für weitere Auskünfte verweist die Polizei an die Klinik, aus der der 31-Jährige geflohen ist. Weitere Informationen das Krankenhaus in einer Stellungnahme heute noch veröffentlichen.