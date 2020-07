Fahndung im Landkreis Regensburg: Autofahrer flüchtet

Die Polizei sucht derzeit eine Person, die sich bei Pentling im Kreis Regensburg einer Kontrolle entzogen hatte und anschließend geflüchtet war. Die Hintergründe sind noch unklar. Das Auto wurde mittlerweile gefunden - es war leer.

Polizei warnt vor Anhaltern in dem Bereich

Die Polizei sucht aktuell nach mindestens einer Person. Auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde sind dabei im Einsatz. Warum die Person geflüchtet war, ist laut Polizei noch unklar. Möglicherweise geht es um einen Diebstahl. Damit die Ermittlungen nicht behindert werden, sollen Unbeteiligte den Bereich bitte meiden und keine Anhalter mitnehmen, so die Polizei.

Flucht auf A93 mit hoher Geschwindigkeit

Schleierfahnder hatten am Montagmittag auf der A93 nahe der Anschlussstelle Regensburg-Nord einen roten Audi TT mit ausländischem Kennzeichen anhalten wollen. Der Fahrer missachtete demnach die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit Richtung München. Dabei verloren die Beamten das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Wenig später wurde das Auto bei der eingeleiteten Fahndung erneut im Bereich Penk gesichtet, von wo aus es abermals auf die A93 in Fahrtrichtung München fuhr. Die Beamten fanden das leere Auto schließlich in der Regensburger Stadtrandgemeinde Pentling.