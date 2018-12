Fahndung: Hubschrauberbesatzung entdeckt Flüchtigen auf Wiese

Ein 22 Jahre alter Mann hat im Landkreis Regensburg eine Großfahndung der Polizei ausgelöst. Nach Angaben des Polizeipräsidiums der Oberpfalz wollte ein Beamter den Mann im Pentlinger Ortsteil Graßlfing in einem Kleintransporter kontrollieren, weil er vermutete, dass es sich um ein in der Nacht zuvor in Regensburg gestohlenes Fahrzeug handelte. Weil sich der Verdacht erhärtete, forderte der Polizist über Funk Verstärkung an.

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Der Verdächtige nutzte laut Polizei dann aber einen günstigen Moment und flüchtete in einen nahen Wald. Daraufhin gab es eine Großfahndung, an der sich neben Polizisten aus Neutraubling und Kelheim auch die Bereitschaftspolizei, Beamte mit Diensthunden und ein Hubschrauber beteiligten. Dessen Besatzung entdeckte den gesuchten Mann in unwegsamem Gelände zwischen der B16 und der Donau, wo er in einer Wiese lag und offenbar versuchte, sich dort zu verstecken.

Hintergründe werden geklärt

Die Kripo Regensburg nahm Ermittlungen auf. Unklar ist unter anderem, was der Mann mit dem Fahrzeugdiebstahl zu tun hat.