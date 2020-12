Fahndung erfolgreich: Polizei findet Kuschelhasen-Besitzer

Da hat die Polizei ein Kind glücklich gemacht:

Bei ihrem Rundgang durch Schondorf am Ammersee fand eine Polizeistreife einen herrenlosen Plüsch-Hasen auf der Straße. Die Beamten wollten das Tier nicht seinem Schicksal überlassen, sondern nahmen es mit aufs Revier. Damit der Hase zurück zu seinen Besitzern findet, wandten sich die Polizisten aus dem Präsidium in Dießen am Ammersee an die Bevölkerung: Sie ließen ein Foto des Kuschelhasen in der Lokalzeitung drucken und baten um Hinweise auf die Besitzer – mit Erfolg.

An Einschlafen war nicht zu denken

Am Donnerstag erschien der Vater des Besitzerkindes auf dem Revier in Dießen. Seine Familie habe eine unruhige Nacht hinter sich, erzählte er der Polizeikommissarin Bettina Stark: Die Familie sei zu Besuch beim Opa gewesen. Nach einem Spaziergang sei der Kuschelhase verschwunden gewesen. Einschlafen war für den kleinen Besitzer absolut nicht möglich, weshalb der Papa ein Ersatz-Kuscheltier holen musste – aus der Nähe von Augsburg.

Erfolgreiche Familienzusammenführung

Umso erleichterter war der Vater, als er den Kuschelhasen am Donnerstag wieder in Empfang nehmen konnte. Der Hase scheint die Nacht auf dem Revier gut überstanden zu haben, so Kommissarin Stark: "Er hat es bei uns auf jeden Fall warm gehabt."