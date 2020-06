vor 14 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Fahndung: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Rosenheim

Ein bewaffneter Mann hat am Abend in Rosenheim eine Tankstelle überfallen. Der Täter zwang einen Angestellten Bargeld herauszugeben, so die Polizei. Danach flüchtete er mit Beute in Richtung Innenstadt. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt.