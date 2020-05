Fahndung: Bewaffneter Raubüberfall auf Geschäft in Rosenheim

Mitten in Rosenheim wollte ein maskierter Mann am frühen Dienstagnachmittag mit einer Waffe in der Hand ein Geschäft überfallen.

Maskierter rennt ohne Beute davon

Der Mann, der eine Maske trug, betrat kurz vor 13.30 Uhr das Schuhgeschäft in der Prinzregentenstraße an der Ecke Gillitzerstraße und forderte von einer Verkäuferin mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Geld. Kurz darauf ließ der Unbekannte jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß und ohne Beute zunächst in Richtung Salingarten.

Vergebliche Suche nach dem Täter

Sofort rückten zahlreiche Polizeistreifen - in zivil und uniformiert - aus, sie hatten auch einen Diensthund dabei, ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Die Fahndung in Rosenheim aber blieb bislang ohne Erfolg.