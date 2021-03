Fahnder stellen 20 Kilogramm Rauschgift sicher

Monatelange Ermittlungen der Kripo Schweinfurt und Staatsanwaltschaft Bamberg haben am Mittwoch bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion zum Erfolg geführt. Das hat das Polizeipräsidium Unterfranken mitgeteilt. In mehreren Objekten konnten rund 17 Kilogramm Marihuana, rund 1,5 Kilogramm Crystal Meth, 900 Gramm Ecstasy, 150 Gramm Haschisch sowie Drogengeld und Fahrzeuge sichergestellt werden. Gegen sechs Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen.

Ermittlungen laufen seit Oktober

Schon seit Oktober ermittelte die Kripo Schweinfurt gegen mehrere Tatverdächtige aus dem Landkreis Haßberge. Die drei Männer und drei Frauen standen im Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Am Mittwoch wurde schließlich eine 25-Jährige bei einer Beschaffungsfahrt von Hessen nach Unterfranken vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug konnten rund 10 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Crystal Meth sichergestellt werden.

Durchsuchung von zehn Objekten

Nach der Festnahme der 25-Jährigen erfolgte schließlich die zuvor durch die Staatsanwaltschaft Bamberg beantragte Durchsuchung von insgesamt 10 Objekten in den Landkreisen Haßberge, Schweinfurt, Bamberg und in Baden-Württemberg. Die Kripo Schweinfurt wurde durch die Bereitschaftspolizei, die Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt, die Kripo Bamberg und Beamte aus dem benachbarten Baden-Württemberg unterstützt.

Widerstand gegen Drogenfahnder

Bei den drei Hauptverdächtigen konnten im Rahmen der Durchsuchungen weitere 7 Kilogramm Marihuana, 700 Gramm Crystal Meth, 900 Gramm MDMA (Ecstacy) und 150 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Einer der Männer leistete starken Widerstand gegen die Durchsuchungsmaßnahmen und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Auch rund 29.000 Euro vermeintliches Drogengeld sowie durch den Handel finanzierte Fahrzeuge im Wert von 50.000 Euro und hochwertiger Schmuck beschlagnahmt.

Fünf Männer und Frauen in U-Haft

Die insgesamt sechs Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Am Donnerstag erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg die Vorführung bei zwei Ermittlungsrichtern. Diese erließen gegen die drei Männer und drei Frauen Haftbefehle auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen bzw. der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen. Fünf Tatverdächtige befinden sich nun in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen eine Tatverdächtige wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.