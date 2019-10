Fahnder finden Guglhupf mit Marihuana-Aroma

Eine außergewöhnliche Backware haben Fahnder der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A6 bei Vohenstrauß in der Oberpfalz entdeckt. Einen Marmorkuchen in Gugelhupf-Form, der eindeutig nach Marihuana roch statt nach Kakao, Vanille oder Zimt.

Weiteres Marihuana gefunden

Wie die Bundespolizei in Waidhaus mitteilte, befand sich der Kuchen in einem Fahrzeug, mit dem zwei 30 und 35 Jahre alte Tschechen unterwegs waren. Zunächst hatten die Fahnder bei der Kontrolle in einer Umhängetasche eine Plastikflasche mit zweieinhalb Gramm Marihuana entdeckt. Aus diesem Grund wurde das Auto genauer untersucht. Dabei tauchten dann der Kuchen und eine Plastiktüte mit sieben Gramm Marihuana auf.

THC-Gehalt muss erst analysiert werden

Wieviel Cannabis sich in dem Gugelhupf befindet, muss nun eine Laboranalyse ergeben. Der Kuchen selbst wog laut Bundespolizei exakt 831 Gramm. Die Drogen wurden beschlagnahmt, die beiden Tschechen erhalten eine Anzeige. Sie sind aber auf freiem Fuß.