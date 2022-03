Fässer mit giftigem Inhalt in der Rhön entsorgt

Unbekannte haben drei 200 Liter- und drei 60 Liter-Fässer in einem Wald, nahe Sandberg im Landkreis Rhön-Grabfeld, nur wenige hundert Meter unterhalb des Kreuzbergs, entsorgt. Das teilt die Polizei mit. Der Jagdpächter hatte die Fässer entdeckt. Der Tatort befindet sich in einem ökologisch höchst sensiblen Bereich, mitten im Landschaftsschutzgebietes und UNESCO Biosphärenreservats Rhön. Bis auf eines waren alle Fässer bis zum Rand befüllt, so die Polizei. Offenbar schmissen die Täter von einem Fahrzeug aus die Fässer einen steilen Abhang hinunter, wobei diese lediglich mit einfachen Deckeln gesicherten waren.

Fässer mit gefährlichem Inhalt befüllt

Die Polizei bezeichnet es als Glück, dass keines der Fässer seinen gefährlichen Inhalt verloren hat. Am Tatort konnten die Beamten in einem der Fässer eine Flüssigkeit auf Nitrobasis feststellen, wie sie zum Beispiel im Kfz-Gewerbe Verwendung findet. Die Bergung der Fässer war wegen der gefährlichen Hanglage nur mit schwerem Gerät des Bauhofs der Gemeinde Sandberg möglich. Bei einer genaueren Kontrolle der Inhalte auf dem sicheren Gelände des Bauhofes stellte sich heraus, dass illegal Altöle und Lackierreste entsorgt werden sollten. Somit musste tatsächlich von einer Umweltstraftat ausgegangen werden, so die Polizei.

Tatverdächtiger aus dem Raum Kassel

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Fahrzeug samt Halter aus dem Raum Kassel als dringend tatverdächtig ermittelt werden. Nach derzeitigem Tatverlauf boten die Nutzer des ermittelten Kleintransporters einer örtlichen Kfz-Werkstatt ihre Dienste als mobile Schrotthändler an. Das weitere Angebot der Mitnahme und die "fachgerechter Entsorgung" von Lackierabfällen sowie Altölen und Waschflüssigkeiten aus der Motoreninstandsetzung endete für den Biotopverbund, Landschaftsschutzgebiet und Biosphärenreservat, glücklicherweise äußerst glimpflich, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.