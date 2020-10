Fällen oder nicht? Würzburg diskutiert über 20 Meter hohen Baum

Es ist das nächste Kapitel in der Diskussion um einen rund 20 Meter hohen Götterbaum vor dem Seniorenstift des Würzburger Juliusspitals: Die Stadt Würzburg hat am Freitag ein Verfahren zur "einstweiligen Sicherstellung" des Baums an der Ecke Marcusstraße / Klinikstraße eingeleitet. Bedeutet: Sie will prüfen, ob der Baum gefällt werden darf.

Stadt Würzburg startet Prüfverfahren

Wie die Stadt mitteilt, soll nun zunächst geklärt werden, ob der Baum als Naturdenkmal unter Schutz gestellt wird. Die Stadt startet dazu ein Prüfverfahren. Nach Angaben der Stadt sollen an dem Verfahren sowohl die Öffentlichkeit als auch das Juliusspital als Eigentümer "umfassend beteiligt" werden. Am Ende entscheidet der Stadtrat.

Fast 100 Jahre alter Baum sollte gefällt werden

Das Juliusspital plant bisher, den fast 100 Jahre alten Baum für die Erweiterung des Seniorenstifts zu fällen. Grund ist ein geplanter Anbau: Durch den soll die Zahl der Einbettzimmer in der Pflegeeinrichtung steigen. Diese Pläne liegen nun allerdings erstmal auf Eis. Würzburgs Bürgermeister Martin Heilig (Grüne), als "Klimabürgermeister" zuständig für die Belange Umwelt und Klimaschutz, begründete die Entscheidung der Stadt so: "Ich halte dies für einen wichtigen Schritt, um diesen wertvollen Rekordbaum in die anstehenden Planungen einzubringen."

Bäume wichtig für da Stadtklima

Generell hält Heilig den Baumschutz in Würzburg für eine grundsätzliche Aufgabe, um das Stadtklima zu verbessern. In den vergangenen Jahren sind in Würzburg tausende Bäume wegen Hitze und Trockenheit abgestorben oder mussten gefällt werden. Mit diesen Phänomenen kommt der Götterbaum vor dem Juliusspital offensichtlich gut zurecht.