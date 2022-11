Fährtenmeisterschaft: Die Schäferhunde mit dem besten Riecher

Knapp über der Grasnarbe schnüffelt Ares auf dem Acker umher. Der Schäferhund scheint es eilig zu haben. Zielstrebig folgt er einer unsichtbaren Linie. Hinter ihm hält Herrchen Günter Preiß die Leine und muss zum Stechschritt ansetzen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Ein Feld irgendwo bei Untersiemau im Landkreis Coburg. Die Novembersonne steht hoch am wolkenlosen Himmel, der Geruch von frischer Gülle liegt in der Luft. Hier, wo gerade regelmäßig Hundegebell die Ruhe durchbricht, findet die Bayerische Fährtenhund-Meisterschaft für Schäferhunde statt: Es geht darum, welcher der Sporthunde den besten Riecher hat.

Bayerische Fährtenhund-Meisterschaft: Heimspiel für Ares

Ares ist einer von insgesamt zwölf Schäferhunden, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Für ihn und Herrchen Günter ist es ein Heimspiel. Die beiden stammen aus Bad Rodach im Landkreis Coburg und haben im Vorfeld sämtliche Qualifikationsrunden gemeistert. Diese bestanden alle aus ähnlichen Aufgaben, wie sie heute auf dem Programm stehen: Ares muss innerhalb einer halben Stunde eine etwa ein Kilometer lange Fährte ablaufen, die vorher extra präpariert worden ist. Die Präparation bestand darin, dass ein sogenannter Fährtenleger eine Fußspur eingetreten und auf dem Weg vier Gegenstände versteckt hat.

"Falsch abgebogen": Punktabzug für Schäferhund Ares

Mithilfe seines ausgeprägten Geruchssinns – Hunde können mehr als 200 Millionen Riechzellen haben, ein Mensch bis zu 30 Millionen – muss Ares die Fährte finden und ihr folgen. Dabei orientiert er sich zum einen am Geruch, den der Fährtenleger hinterlassen hat. Zum anderen an den Bodenverletzungen, also ob zum Beispiel Insekten auf dem Weg zertreten worden sind. Als zusätzliches Hindernis kreuzen falsche Fährten die eigentliche Route.

Und tatsächlich tappt Ares kurz vor Ende in eine dieser Fallen und verlässt kurzzeitig die Fährte. "Das hat mich natürlich geärgert, da ist er falsch abgebogen. Aber gut, er hat sich dann selber zurück gekämpft, dass muss man ihm zugutehalten", wird Herrchen Günter Preiß die Situation nach dem Durchgang kommentieren.

Leistungsrichter prognostiziert "viel Ruhe und gute Suchintensität"

Ansonsten lässt sich Ares aber nicht an der Nase herumführen, nach etwa zehn Minuten ist er am Ende der Fährte angekommen. Vor den Augen der Mitkonkurrenten setzt Leistungsrichter Manfred Drescher kurz danach schon zum Fazit an. "Am Ansatz geht der Hund zielstrebig mit guter Suchintensität in den Fährtenverlauf", trägt Drescher in behutsam ausgewähltem Vokabular vor. Wie seriös dieser Hundewettbewerb ist, verrät alleine schon die hochgestochene Sprache. "In der Gesamtheit wird hier mit sehr viel Ruhe und guter Suchintensität eine Fährtenarbeit präsentiert, jedoch mit leichten Einschränkungen speziell in der Gegenstandsarbeit", setzt Drescher das Resümee über die Leistung des achteinhalb Jahre alten Ares fort.

Auf Platz sechs folgt Rang vier

Am Ende erhält Ares 92 von 100 möglichen Punkten. Für die Meisterschaft reicht das aber nicht, Schäferhund Laicos aus Kaufbeuren hat in der Gesamtwertung die Nase vorn. Günter zeigt sich nach dem erreichten vierten Platz trotzdem zufrieden. "Jetzt bin ich glücklich! Es freut mich, dass der Hund die Leistung fast so abgerufen hat wie er es kann. Es war heute eben nicht mehr drin." Für Ares und Günter war es die zweite Teilnahme an den Bayerischen Fährtenhund-Meisterschaft für Schäferhunde. Nach dem sechsten Platz im Vorjahr folgt nun also der vierte Platz. Im kommenden Jahr wollen die beiden dem Titel wieder ein Stückchen näherkommen.