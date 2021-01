Fähre "Posching" nimmt Fährbetrieb wieder auf

Mit dieser Woche nimmt die Donaufähre "Posching" zwischen Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen und Stephansposching im Landkreis Deggendorf ihren Betrieb wieder auf. Trotz der aktuell winterlichen Temperaturen wird die Winterpause beendet.

An Werktagen fährt die Fähre tagsüber regelmäßig

An den Werktagen fährt die "Posching" von 6.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Da die neue Fähre technisch besser ausgestattet ist und den Fährleuten mehr Komfort bietet, können diese Zeiten auch bei schlechtem Wetter eingehalten werden. Bis März ist die Fähre an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen nicht in Betrieb – erst wieder ab dem 1. April. Auf der Fähre und im Wartebereich gilt Maskenpflicht, darüber hinaus wird auf die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen hingewiesen.

Ohne Fähre teilweise Umweg von über 20 Kilometer

Wenn die Fähre - wie in der Winterpause - nicht fährt, müssen unter anderem Autofahrer weite Umwege in Kauf nehmen. Zur nächsten Donaubrücke sind es zehn Kilometer - von Mariaposching nach Stephansposching mindestens 23 Kilometer mit dem Auto. Die Donaufähre befördert Autos, Lkw, Fahrräder und Fußgänger. Sie wird vom Landkreis Straubing-Bogen betrieben.