Fackelmarsch: Grüne fordern härteres Vorgehen

Nach dem Fackelmarsch von Rechtsextremisten fordern die Grünen politische Konsequenzen der bayerischen Staatsregierung. Der Fraktionschef der Bundestags-Grünen Anton Hofreiter betonte gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung:

Dass Neonazis in Nürnberg erst Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft einschüchtern und dann mit Fackeln über das ehemalige NS-Gelände stolzieren können, ist beschämend für das ganze Land.

Landesregierung dürfe nicht einfach weitermachen

Wenn sich Rechtsradikale so offen an symbolisch hoch-sensiblen Orten feiern, dann dürfe die Landesregierung danach nicht einfach weitermachen wie gehabt oder sich in Minimalreaktionen verlieren, so der Grünenpolitiker weiter. Die bayerischen Behörden müssten solchen rechten Umtrieben stärker entgegentreten.

Probleme strukturell angehen

Nach Meinung Hofreiters mache es keinen Sinn zu diskutieren, ob Zäune um das Gelände gebaut werden sollten. Seine Forderung: Das Problem mit rechtsradikalen Gruppen müsse endlich strukturell angegangen werden. Er erwarte von der bayerischen Landesregierung, dass sie beim Kampf gegen Rechts entschlossen anpackt, um zukünftig solche Zwischenfälle zu unterbinden.

Ermittlungen gegen bekannte Rechtsextremisten und rechte Netzwerke in Bayern sollten seiner Meinung nach verstärkt werden. Ebenso die Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen, die sich gegen Rechts engagieren.

Oberbürgermeister plädiert für Verhältnismäßigkeit

Zuletzt hatte sich Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) dafür ausgesprochen, im Zusammenhang mit dem Fackelmarsch von Neonazis auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgebäude die Verhältnismäßigkeit des Ereignisses zu wahren. 18 amtsbekannte Rechtsextremisten stünden mehr als 230.000 friedlichen Besuchern gegenüber. Maly sprach sich gegen die Errichtung eines Zauns um das ehemalige Reichsparteitagsgelände aus.