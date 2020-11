Fachpersonal und Räume: So entsteht ein Corona-Impfzentrum

In der modernen Kulturhalle im Ahorner Ortsteil Witzmannsberg im Landkreis Coburg stehen im Restaurant-Bereich die Stühle auf den Tischen. Im großen Veranstaltungssaal nebenan erinnert eine stattliche Fichte an die bevorstehende Adventszeit. Doch ruhig und besinnlich wird die für die Koordinierungsgruppe Corona von Stadt und Landkreis Coburg vermutlich nicht. In zweieinhalb Wochen, bis zum 15. Dezember, muss hier das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Coburg startklar sein.

Impfzentrum ist groß genug und barrierefrei

Vor knapp zwei Wochen begann die Suche der Verantwortlichen nach einer geeigneten Immobilie in Stadt und Landkreis Coburg. Felix Hanft ist Geschäftsleitender Beamter im Landratsamt Coburg, und er ist froh, dass mit der Kulturhalle in Witzmannsberg eine Lösung gefunden wurde. Es sei kein leichtes Unterfangen gewesen, eine passende Immobilie zu finden, die sofort verfügbar, gut zu erreichen, barrierefrei und groß genug ist, um ein Impfzentrum darin zu errichten, erzählt er.

In der Kulturhalle werden Impfkabinen eingerichtet

Für Felix Hanft und das Team geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Die Kulturhalle muss umgerüstet werden, mit Tischen und Stühlen für das Verwaltungspersonal und den Wartebereich. Es fehlen noch ein Schutz für den Boden und die Aufklärungs- und Impfkabinen. Das ist die planbare und verlässliche Seite der Aufgabe. Eine andere Sache bereitete Hanft deutlich mehr Kopfzerbrechen.

Medizinisches Personal für Impfzentrum Coburg gesucht

Mit Ausschreibungen will das Landratsamt Personal für das Impfzentrum bekommen. Auch bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten habe man so gehandelt und sei damit erfolgreich gewesen, erzählt Hanft. Hier sei Potenzial vorhanden, die größte Herausforderung sei, medizinisches Personal für die Impfungen zu finden.

Mediziner im Ruhestand für Impfzentrum angefragt

Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums für Stadt und Landkreis Coburg ist Jens Stüber vom Regiomed-Klinikum in Coburg. Der Klinikverbund betreibt in Oberfranken und Südthüringen mehrere Krankenhäuser. Die Personalbeschaffung sieht auch Stüber als größtes Problem in den Vorbereitungen. Das laufe aber fast überall so, habe er in Telefonaten mit anderen Ärztlichen Leitern in Bayern erfahren. Man habe auch Mediziner im Ruhestand und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte angefragt, deren Praxen im Moment vielleicht nicht ausgelastet seien. Davon erhoffe man sich viel Unterstützung. Aber auch viel Krankenhauspersonal, das wegen der Corona sowieso schon stark belastet sei, habe Hilfe angeboten.

Täglich sollen 400 Menschen in Witzmannsberg geimpft werden

Die genaue Verteilung und die Abgabe der Impfdosen, sobald diese in der nächsten Zeit genehmigt und ausgegeben werden sollten, sind noch nicht geklärt. 400 Menschen am Tag sollen dann in Witzmannsberg geimpft werden. Mobile Teams sollen Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vor Ort impfen. Wann genau der Impfstoff vorhanden ist und wie der genaue Ablauf aussieht, das ist noch unklar.

"400 Impfdosen am Tag zu impfen, das ist schon ein ganz schöner Berg an Arbeit, der da vor einem steht." Jens Stüber, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums für Stadt und Landkreis Coburg

Die Organisatoren starten mit Optimismus in die heiße Phase

Sowohl Jens Stüber, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, als auch Felix Hanft als Geschäftsleitender Beamter im Landratsamt in Coburg sind optimistisch, dass man die Vorgaben erfüllen und bis zum 15. Dezember das Zentrum betriebsbereit bekommt. Beide betonen die gute Zusammenarbeit untereinander und die Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg. Manchmal denke er über eine Standleitung zu Jens Stüber nach, erzählt Hanft. Und vermutlich werden bis Mitte Dezember noch viele Telefonate folgen.