Fachmesse "Kommunale" in Nürnberg

Wie sieht das Rathaus der Zukunft aus? Darüber können sich Bürgermeister und Verwaltungschefs aus ganz Deutschland auf der "Kommunale 2019" in Nürnberg informieren. Zwei Tage lang können sie sich über Produkte und Dienstleistungen für die Stadt- und Gemeindeverwaltung informieren.

Digitalisierung bleibt Schwerpunktthema

Insgesamt zeigen knapp 400 Aussteller in den Hallen 8 und 9 ihre Angebotspalette. Darunter befinden sich Feuerwehr- oder Müllfahrzeuge genauso wie IT-Lösungen für die Datensicherheit. Das Thema Digitalisierung nimmt zunehmend Raum ein, erklären die Veranstalter der "Kommunale", die NürnbergMesse und der Bayerische Gemeindetag. Immer mehr Aussteller würden Softwarelösungen und Serviceleitungen für den IT-Bereich zeigen.

Bayerischer Gemeindetag tagt in Nürnberg

Parallel zur Fachmesse veranstaltet der Bayerische Gemeindetag einen Kongress, in dem über aktuelle Themen der Kommunalpolitik geht. So gibt es beispielsweise Info-Veranstaltungen über die Beteiligung an Kommunalwahlen, über Artenschutz sowie Frauen in Führungspositionen in Städten und Gemeinden. Zur Begrüßung der Kongressteilnehmer und der Eröffnung der "Kommunale" kommen unter anderem Bundeswirtschaftsminister Gerd Müller (CSU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die alle zwei Jahre stattfindende Fachmesse "Kommunale" feiert heuer ihr zwanzigjähriges Jubiläum.