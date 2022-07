Fachkräftemangel: Sechsstellige Zahl von Handwerkern gesucht

Erstmals seit 2019 kann kommende Woche die Internationale Handwerksmesse in München wieder stattfinden. Viele Handwerksbetriebe befinden sich jedoch in einer angespannten Lage: Zu wenig Personal, steigende Kosten, Materialmangel.

Eine Viertel Million Handwerkerstellen sind offen

Deutschlands Handwerksbetriebe suchen eine sechsstellige Zahl von Mitarbeitern. Bei den Arbeitsagenturen sind nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) derzeit 150.000 offene Stellen gemeldet. Da nicht alle Betriebe unbesetzte Stellen an die Agenturen melden, geht der Verband von schätzungsweise rund 250.000 fehlenden Handwerkerinnen und Handwerkern aus, wie eine ZDH-Sprecherin berichtete – Besserung nicht in Sicht.

Scheitern der Energiewende und Wirtschaftseinbruch befürchtet

Der Fachkräftemangel wird eines der beherrschenden Themen auf der Münchner Internationalen Handwerksmesse sein, die an diesem Mittwoch eröffnet wird. "Wenn wir bei der Nachwuchs- und Fachkräfteversorgung nicht schnellstmöglich gegensteuern, droht nicht nur ein Scheitern der Energiewende, sondern auch ein massiver Wirtschaftseinbruch, ein Verlust an Wertschöpfung und Wohlstand", sagte Franz Xaver Peteranderl, der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, als einer der Gastgeber.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zur Eröffnung der Messe kommen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag beim traditionellen Spitzengespräch mit der deutschen Wirtschaft erwartet.

Es fehlt vom Optiker bis zum Metallbauer

Die Handwerksfunktionäre warnen seit Jahren, dass der Personalmangel das Wirtschaftswachstum bremst und die politischen Ziele der Bundesregierung gefährdet. Ein Beispiel: In Deutschland gibt es etwa 43 Millionen Wohnungen, bis 2040 sollen diese komplett klimaneutral werden. Da ein großer Teil des Gebäudebestands bislang nicht energieeffizient ist, gehen Fachleute von einem jährlichen Umbaubedarf von an die zwei Millionen Wohnungen aus.

"Häuser energieeffizient sanieren, Ladesäulen und Solardächer installieren, Windanlagen aufbauen und warten und vieles mehr. Das machen Handwerkerinnen und Handwerker, sie sind für all diese Zukunftsaufgaben unverzichtbar." Zentralverband des Deutschen Handwerks

Dementsprechend zählen zu den Gewerken mit dem größten Fachkräftemangel auch mehrere Bauberufe: Laut ZDH sind dies Installateure und Heizungsbauer, Kälteanlagenbauer, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, außerdem Elektrotechniker, Elektromaschinenbauer, Augenoptiker, Hörakustiker und Metallbauer.

Anders als 2020 und 2021 gibt es derzeit kaum Corona-Einschränkungen, daher wollen Handwerker bundesweit die Gelegenheit nutzen, um in einem "Sommer der Berufsbildung" nach Kräften Nachwuchs zu werben.

Das Große Werben um Azubis und neue Arbeitskräfte

Einige Branchen lassen sich bereits besondere Lockangebote einfallen, um Azubis zu bekommen. Zum Beispiel stellte eine Bäckerei im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen dieses Jahr auf Tagschicht um. "Vor allem in Handwerksberufen haben wir massive Probleme mit dem Nachwuchs. Das große Manko im Bäckerberuf ist bisher die Arbeitszeit gewesen. Das Interesse von jungen Leuten wäre schon da, aber es scheitert an der Arbeitszeit", sagt Markus Steinleitner, Inhaber der Bäckerei Steinleitner. Er wünscht sich mehr Wertschätzung für den Bäckerberuf und will ihn mit ihrer Umstellung zur Tagschicht attraktiver machen und vor allem am Leben erhalten.

Eine Metzgerei im Bayerischen Wald versprach den neuen Auszubildenden einen Führerschein zum Arbeitsvertrag. Andere Unternehmen werben mit fantasievollen Kampagnen für ihren Beruf oder belohnen die, die ihnen Arbeitskräfte beschaffen, wie eine Traditionsbrauerei in Bamberg.

Schon länger wird auch stark um Frauen in Handwerksberufen geworben. Das Projekt mit dem Namen "Kurs aufs Handwerk: Mädchen für Handwerksberufe gewinnen" wird vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und den Handwerkskammern Oberfranken und Niederbayern-Oberpfalz durchgeführt. Dafür stellte das bayerische Arbeitsministerium Anfang dieses Jahres 300.000 Euro aus dem bayerischen Arbeitsmarktfonds zur Verfügung. Dabei sollen vor allem Vorurteile bei jungen Frauen abgebaut werden. Die Kurse sollen für Schülerinnen in Bamberg, Coburg und Weiden stattfinden.

Nächstes Problem: Verdopplung der Energiekosten

Die wirtschaftliche Lage im Handwerk ist laut ZDH aktuell noch recht stabil, aber durch "die multiplen und ineinandergreifenden Krisen" gefährdet. Denn der Fachkräftemangel ist keineswegs das einzige Problem. Daneben seien die unkalkulierbaren Energiepreise und die Versorgung mit Energie die größten Herausforderungen, sagte der bayerische Handwerkspräsident Peteranderl.

So haben in diesem Jahr in einer ZDH-Umfrage 39 Prozent der bayerischen Handwerksbetriebe eine Verdopplung ihrer Energiekosten im Vergleich zu 2021 gemeldet. "Diese Kostensteigerung kann kein Betrieb vollständig an seine Kunden weitergeben, zwei Drittel der Befragten nur zum Teil und ein Drittel gar nicht", sagt Peteranderl.

Neben Personal- auch Materialmangel

Der Materialmangel trifft das Handwerk ebenso wie die Industrie und hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs noch verschärft. Für Bauhandwerk und die Baukonjunktur verheißt das nichts Gutes: "Je länger der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen dauern, je länger China eine Null-Covid-Strategie fährt, desto stärker werden die Lieferketten strapaziert", sagt Peteranderl. "Eine Folge wird unter anderem sein, dass Bauarbeiten nicht termingerecht und zum vereinbarten Preis ausgeführt werden können."