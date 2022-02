Fachkräftemangel: Rosige Aussichten für bayerische Azubis

Einstiger Traumberuf Florist ist wenig gefragt

Steffen Heller aus Ansbach hätte auch gerne so wenige Nachwuchssorgen wie die NürnbergMesse. Heller ist Florist und hat vier Geschäfte in der Region, dazu einen Online-Shop für Trockenblumen, der in der Pandemie besser läuft als gedacht. Seine Auftragsbücher sind voll. Was ihm aber fehlt, ist Personal. Aktuell hat Steffen Heller eine Auszubildende. Er würde aber auch mehr nehmen. Aus dem einstigen Traumberuf Florist ist ein Ladenhüter geworden – auch wegen der Pandemie. "Wegen Corona konnten wir kaum Praktika anbieten", sagt Heller. Häufig entscheiden sich junge Leute nach einem Praktikum für den Beruf.

Ohne Praktika keine Auszubildenden

So war es auch bei Franziska Röck. Im November 2021 hat sie ihre Ausbildung bei Steffen Heller begonnen. Zuvor hatte sie ein Orientierungspraktikum absolviert – und war begeistert. Der Beruf der Floristin ist aus ihrer Sicht sehr vielseitig. Sie lernt Pflanzen und Blumen kennen, kann kreativ sein und bekommt auch noch die Grundlagen des Einzelhandels vermittelt. Später kann sich Franziska Röck weiterbilden, große Veranstaltungen mit Blumenschmuck versorgen oder an Wettbewerben teilnehmen.

So viele Lehrstellen wie nie blieben 2021 unbesetzt

Doch immer weniger junge Menschen entscheiden sich so wie Clara-Elisa Pfab oder Franziska Röck für eine Ausbildung. Laut den Industrie- und Handelskammern (IHK) sind 2021 in Bayern so viele Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben wie nie. Besonders das Handwerk leidet: Allein in Mittelfranken sind 1.000 Lehrstellen unbesetzt. Dabei wollen immer mehr Betriebe ausbilden – in diesem Jahr sind es nach Erkenntnissen der bayerischen IHKs 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nachfrage da, Geschäfte weg

Um ihre Zukunft müssen sich die Azubis in Bayern kaum sorgen. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass sie sich nach ihrer Ausbildung die Stellen aussuchen können. Florist Steffen Heller etwa muss immer wieder Aufträge ablehnen, weil er nicht genug Leute hat.

"Wenn dann so Daten anstehen wie der 2.2.22 oder der 22.2.22, sind wir einfach ab einer bestimmten Auftragsanzahl voll." Steffen Heller, Florist

Der Ansbacher könnte sofort fünf Vollzeitkräfte einstellen. Die Arbeit würde ihm auch dann nicht ausgehen.