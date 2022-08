Fachkräftemangel: Kommen jetzt die "Schmalspurbademeister"?

An den Bädern und Seen ist aktuell jede Menge los, nachdem diesen Sommer fast alles ohne Einschränkungen geöffnet hat. Das bedeutet viel Arbeit für die Bademeister - doch die schauen mit bangem Blick in die Zukunft. Grund dafür ist eine geänderte Richtlinie, die die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen umsetzen will.

Fachkräftemangel: Vielen Bädern droht die Schließung

Eric Voss ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und begründet die Pläne für die neue Richtlinie so:

"Wir haben einen regionalen Fachangestelltenmangel. Wenn wir jetzt in den Richtlinien schreiben, jedes Bad, egal welche Größe, muss immer den Meister oder den Fachangestellten im Bad haben, dann könnte das zur Folge haben, dass Bäder schließen müssen, weil die gar nicht auf dem Markt vorhanden sind." Eric Voss, Deutsche Gesellschaft für Badewesen e.V.

Um den Fachkräftemangel in den Schwimmbädern aufzufangen sollen also künftig auch weniger umfangreich ausgebildete Rettungskräfte Aufsichtsdienst am Schwimmbecken leisten dürfen. Kritik an diesen Plänen kommt von den Bademeisterinnen und Bademeistern, die eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben - so wie Ralf Großmann, der im Freibad Meitingen arbeitet.

Drei Jahre Ausbildung oder das Rettungsschwimmer-Abzeichen

Bis zu 3.000 Besucherinnen und Besucher zählt das Freibad der Marktgemeinde Meitingen im Süden von Augsburg an einem schönen Sommertag. Die ersten Badegäste stehen manchmal schon morgens Schlange. Ralf Großmann ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Er hat eine dreijährige Ausbildung hinter sich, in der die Wasserrettung eine zentrale Rolle spielt. Auch für reine Rettungsschwimmer gilt bisher, dass sie mindestens das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen brauchen für die Aufsicht am Beckenrand.

Kommen jetzt die "Schmalspurbademeister"?

Nach der neuen Richtlinie sind künftig auch Schwimmer mit weniger Ausbildung im Aufsichtsdienst erlaubt. Damit sei "Schmalspurbademeistern" der Weg geöffnet, zum Nachteil für die Sicherheit der Badegäste, kritisiert Ralf Großmann. Für ihn ist eine Herabsetzung der Standards undenkbar:

"Das ist die totale Schmalspur-Badeausbildung, da brauchen wir gar nicht von Ausbildung reden. Der muss einen Erste-Hilfe-Kurs vorlegen, nach der neuen Richtlinie, und minimale schwimmerische Fähigkeiten, und dann dürfte er hier arbeiten. Das geht gar nicht. Wir brauchen Leute hier, die sich mit dem Beruf auskennen, die auch reagieren können, und nicht nur dastehen und ins Becken reinschauen, sodass ich Angst haben muss, dass einer untergeht." Bademeister Ralf Großmann

Bisher muss die Aufsicht für ein Schwimmbecken das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen vorweisen: Eine Theorieprüfung, verschiedene Schwimmdisziplinen auf Zeit, 25 Meter tauchen, in Kleidern schwimmen oder eine Person schwimmend durchs Wasser transportieren - das ist ein Teil der Anforderungen. Außerdem muss der Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig aufgefrischt werden. Das alles soll künftig ersetzt werden, durch eine "kombinierte Rettungsübung", die zwar Elemente des Abzeichens enthält, aber wesentlich einfacher ist.

Rettungsfähigkeit individuell beurteilen

Viele Bäder seien beispielsweise zu klein, um die geforderten Schwimmdistanzen des silbernen Abzeichens an einem Stück zurückzulegen. "Da hat sich dann schon die Frage gestellt, ob man alle Übungen absolvieren muss oder ob es nicht reicht, dass man aus dem Becken, wo man Dienst macht, eine Person sicher bergen kann", erklärt Verbandssprecher Eric Voss.

Der Betreiber entscheidet, was sicherheitsrelevant ist

Die neue Richtlinie sei zudem keine gesetzliche Verordnung, würde allerdings in der Rechtsprechung immer wieder herangezogen, so Voss. Der Verband verweist darauf, dass der jeweilige Bad-Betreiber entscheiden müsse, welche Fähigkeiten er für "sicherheitsrelevant" hält. Die Richtlinie bilde lediglich die Minimalanforderungen ab.

Knapp eintausend öffentliche Schwimmbäder gibt es in Bayern, bislang sind beim Verband 120 Einwendungen gegen die neue Richtlinie eingegangen. Bis Oktober soll jetzt verhandelt werden, bevor ein Gremium darüber entscheidet, ob die Anforderungen für die Schwimmbad-Aufsicht künftig reduziert werden.