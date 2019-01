Fachkräftemangel: In vielen Gemeinden fehlt Personal

Es ist jeden Morgen ein spannender Moment für Georg Scharr, den Bürgermeister von Kaisheim im Landkreis Donau-Ries, wenn die Post kommt. Denn die Mappe mit den gesamten Einsendungen des Tages öffnet er mit nur einem Gedanken: Er hofft auf ein Bewerbungsschreiben für die Stelle als Bautechniker, die die Gemeinde ausgeschrieben hat.

Trotz mehrmaliger Ausschreibung keine Bewerbungen

Seit über einem Jahr sucht die Gemeinde nach einem Bautechniker. Das Stellenprofil ist dabei klar umrissen: Der Bautechniker kümmert sich um alle Gebäude der Gemeinde. Ist etwas kaputt, überprüft er es und managt die Ausschreibung für die Reparatur. Vor zwei Wochen hat die Gemeinde Kaisheim die Stelle erneut ausgeschrieben. Doch bislang bleibt der Erfolg aus – die Post ist wieder einmal leer.

Städte und Unternehmen schlagen kleine Gemeinden

Kaisheim ist kein Einzelfall. Die Personalsuche im Landkreis Donau-Ries ist insgesamt schwierig. Die Arbeitslosenquote liegt bei nur 1,4 Prozent und um die wenigen verfügbaren Arbeitskräfte tobt ein Konkurrenzkampf.

"Im ersten Moment sind es die großen Städte, die immer mehr ziehen, weil die von der Finanzausstattung etwas bessergestellt sind. Das ist das eine. Das andere ist einfach die boomende Wirtschaft, die derzeit die Entlohnung anders ansetzt, als wir." Georg Scharr, Bürgermeister von Kaisheim

Bürgermeister muss Überstunden machen

Die Folge: Kaisheims Bürgermeister muss die Arbeit des Bautechnikers selbst übernehmen. So fährt er neben seinem Dienst als Gemeindeoberhaupt etwa auch noch zur Grundschule – dort muss in der Sporthalle eine Pumpe an der Heizung ausgetauscht werden. Scharr muss nun die Ausschreibung und die Organisation der Handwerker übernehmen. Der Bürgermeister von Kaisheim kommt so regelmäßig auf 60 bis 80 Arbeitsstunden pro Woche.

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel denkt Georg Scharr auch über eine Arbeitsmarktzulage nach. Gemeinden können bei Bewerbern das Gehalt um bis zu 20 Prozent aufstocken. Doch das dürfte für Unmut unter denen sorgen, die keine Zulage bekommen. Dem Kaisheimer Bürgermeister bleibt also nur eines: die Hoffnung auf Bewerbungen.