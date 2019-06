Fachkräftemangel in Unterfranken verschärft sich

Neben dem Fachkräftemangel zeichnet sich laut der Studie gleichzeitig bei den Akademikern ein Arbeitskräfteüberschuss ab. Zur Lösung dieses Problems sieht die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) verschiedene Handlungsfelder. Mit einer breiten Bildungsoffensive sollen Schüler direkt an einen passenden Beruf herangeführt werden. Außerdem sei es wichtig, die Beschäftigungschancen von Arbeitslosen zu verbessern. Müttern soll der Wiedereinstieg in das Berufsleben erleichtert werden sowie Rentnern eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Eintritt in das Rentenalter. Ebenfalls wichtig sei die gezielte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland.

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Um die Punkte umzusetzen, hat die vbw zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung die Initiative Fachkräftesicherung+ ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es, bis zum Jahr 2023 mindestens eine viertel Million zusätzliche Fachkräfte für die bayerische Wirtschaft zu gewinnen. Die vbw kritisierte auch das deutsche Arbeitszeitgesetz. Man müsse die Arbeitszeit wöchentlich betrachten und nicht täglich, dass würde die europäische Richtlinie nämlich auch erlauben, sagt Wolfgang Fieber, Vorsitzende des vbw der Region Unterfranken. So könnten Betriebe und Arbeitnehmer flexibler agieren.

Fachkräftemangel auch in der Gastronomie

Sollte es nicht gelingen, den Fachkräftebedarf abzudecken, können Produktions- und Wachstumspotentiale in Zukunft nicht ausgeschöpft werden. Eine betroffene Branche ist die Gastronomie. Thomas Dauenhauer, Geschäftsführer mehrerer Hotels und Biergärten, befürchtet bald mehrere Ruhetage einlegen zu müssen, da ihm das entsprechende Personal fehlt. "Fachkräftemangel erfordert Kreativität" meint auch Verena Müller-Drilling, Geschäftsführerin der Firma Müller Feinblechbautechnik. Für sie fällt die Suche nach Auszubildenden immer schwerer.