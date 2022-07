BR24live: Fachkräftemangel – Kabinett will Handwerk stärken

Allein im bayerischen Handwerk fehlen zur Zeit 40.000 Fachkräfte. Immer mehr Handwerker gehen in Rente, zu wenig Junge lassen sich ausbilden, um nachzurücken. Dabei würden die Fachkräfte dringend gebraucht, um etwa die Energiewende voranzubringen, heißt es vom bayerischen Handwerkstag. Denn schließlich sind es Handwerker, die Windräder aufbauen, Solaranlagen installieren und Häuser dämmen. Der bayerische Ministerrat will das Handwerk daher stärker fördern und befasst sich heute mit dem Thema berufliche Bildung.

BR24 überträgt die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung ab 13 Uhr im Livestream.

"Tag des Handwerks" – an allen Schularten

Eine Forderung aus dem Handwerk: Auch in bayerischen Gymnasien soll mehr für Handwerksberufe geworben werden, damit sich die eine oder andere Abiturientin für einen Ausbildungsberuf entscheidet. Diesen Wunsch will Ministerpräsident Markus Söder nun erfüllen. Schon gestern erklärte er per Twitter: "An den bayerischen Schulen führen wir einen Tag des Handwerks ein."

Eine Forderung, bei der die Grünen noch weitergehen: Sie wollen verpflichtende Betriebspraktika in allen Schularten. Bisher gibt es die nur an den Mittel, Real- und Fachoberschulen, aber nicht an den Gymnasien. Ob die Staatsregierung auch diese Forderung erfüllt, wird die heutige Kabinettssitzung zeigen.