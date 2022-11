Fachkräftemangel: Go-Ahead Bayern muss Verbindungen streichen

Weiß-blau sind die neuen Züge von Go-Ahead. Im Allgäu fahren sie schon seit 2021. Zum Fahrplanwechsel im Dezember kommen neue Verbindungen hinzu. Es wird aber ein Start "mit Hindernissen", so Fabian Amini, Geschäftsführer von Go-Ahead Bayern. Dem Bahnbetreiber fehlt Personal. Deswegen muss Go-Ahead Verbindungen streichen. Das hat Auswirkungen bis in den nächsten Sommer hinein.

40 Lokführer fehlen

230 Triebffahrzeugführer braucht Go-Ahead Bayern nach eigenen Angaben, um den Betrieb in Bayern zu gewährleisten. Es fehlen 40 Frauen oder Männer, die diese Aufgabe übernehmen könnten. "Es tut uns sehr leid, und wir bitten die Fahrgäste um Entschuldigung, aber es geht nicht anders. Wir können in der ersten Zeit nicht alle Züge fahren", so Fabian Amini, Geschäftsführer von Go-Ahead Bayern. "Wir werden mit einem reduzierten Angebot auf der Riesbahn starten müssen und wir werden den Pendelzug Augsburg-Meitingen unter der Woche nicht anbieten können", so Amini. "Gestrichen wird vorerst auch der geplante 30-Minuten-Verstärker bei Dinkelscherben, und wir werden einen einzelnen Zug zwischen Ansbach und Treuchtlingen nicht anbieten können", erklärt der Geschäftsführer. Geprüft werde auch der Einsatz von Schienenersatzverkehr. Immerhin: Die Pendler-Strecke Augsburg-München, derzeit noch betrieben durch den “Fugger-Express”, ist laut Go-Ahead von den Streichplänen nicht betroffen.

Personalsuche ohne Erfolg

Go-Ahead plant nach eigenen Angaben, stufenweise bis Juni die Strecken wieder in vollem Umfang bedienen zu können. Das Unternehmen will bis dahin genug eigenes Personal ausbilden und auch weiter auf dem Markt Personal suchen. Auf die Frage, ob die Pläne von Go-Ahead zu ambitioniert waren, erklärt Amini: "Wir haben eine enorme Anzahl an Betriebsstarts in den letzten Jahren vor der Brust gehabt. Trotzdem denke ich, dass wir nichts unversucht gelassen haben." Geschäftsführer Amini verweist auf eine große Recruiting-Kampagne im Internet und auf Personalprobleme auch in anderen Regionen Deutschlands. "Überall fehlen Lokführe"”, so Amini. Es sei ein branchenweites Problem. Ein Versprechen abgeben, dass Go-Ahead ab dem Sommer die Strecken in vollem Umfang wieder bedienen kann, will Amini aber nicht. "Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht", so Amini.

Kommunalpolitiker verärgert über kurzfristige Absage

Augsburgs Landrat Martin Sailer (CSU) ärgert sich über die kurzfristige Absage mehrerer Zugverbindungen des Bahnbetreibers Go-Ahead rund um Augsburg: "Uns wurde von Go-Ahead in den vergangenen Monaten mehrfach versichert, dass zum Fahrplanwechsel alles planmäßig ablaufen wird. Dass wir nun drei Wochen vor dem geplanten Start diese Hiobsbotschaft erhalten, überrascht mich sehr negativ." Schließlich dürfe man davon ausgehen, dass das Problem schon weitaus länger bekannt gewesen sei, so Sailer. Die Bürger verließen sich auf einen gut funktionierenden Regionalverkehr. Er erwarte von Go-Ahead, schnellstmöglich eine adäquate Lösung zu finden, um den vertraglich vereinbarten Rahmen einzuhalten.

Bürgermeisterin von Gablingen: "Absolut falsches Zeichen"

Besonders betroffen von den ausfallenden Verbindungen sind die Gemeinden Gablingen, Langweid und Meitingen. Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg (CSU) kritisiert die Streichung der Züge als inakzeptabel, insbesondere angesichts des barrierefreien Umbaus des Langweider Bahnhofs: "Aktuell sieht es so aus, als würden wir in Gersthofen, Gablingen, Langweid und Herbertshofen zwischen 8.30 und 15.30 Uhr für etwa ein halbes Jahr nahezu die Hälfte unserer Züge verlieren." Auch Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf (CSU) bezeichnet die Ausdünnung des Zugverkehrs als "absolut falsches Zeichen im Zusammenhang mit der angestrebten Mobilitätswende". In Gablingen habe man erst kürzlich die Bahnsteige erhöhen lassen und eine Bike-and-Ride-Anlage eingerichtet. Die Streichung der Züge sei daher besonders unglücklich, so Ruf. Für die Zukunft wünschen sich die Kommunalpolitiker eine bessere Kommunikation der Betreiberfirma.