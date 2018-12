Fachkräftemangel: Gastgewerbe hofft auf Einwanderungsgesetz

Die vom Fachkräftemangel geplagte Tourismusbranche im Oberallgäu reagiert verhalten optimistisch auf die Nachricht aus Berlin. Dort hat das Bundeskabinett am Mittwoch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Es muss allerdings noch den Bundestag passieren. Jörg King vom Oberstdorfer Hotel- und Gaststättenverband sagte im Gespräch mit dem BR, man müsse erst abwarten, wie das Gesetz im parlamentarischen Verfahren konkret ausgestaltet werde.

Erfahrungen aus der Vergangenheit

King verwies außerdem auf die in seinen Augen relativ hohen Hürden: "18 Monate muss einer schon in Vollzeitarbeit sein. Und wenn das noch weiter verschärft wird, dann ist die Frage, ob es am Ende wirklich was bringt-" Je niedriger diese Hürden seien, umso größer die Chancen, dass etwa auch Asylbewerber, die in Arbeit sind, bleiben dürften. In Oberstdorf habe es bereits mehrere Fälle gegeben, in denen abgelehnte Asylbewerber, die schon jahrelang hier gearbeitet oder sogar eine Ausbildung abgeschlossen hätten und gut integriert gewesen seien, aus der Arbeit abgeholt und abgeschoben worden seien.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt

Für den ersten Bürgermeister Oberstdorfs, Laurent Mies, ist das Problem nicht nur rechtlicher Natur. Häufig ist laut dem parteilosen Rathauschef schon die Unterbringung von Mitarbeitern schwierig: "Wir sind hier im Wesentlichen geprägt durch Übernachtungsbetriebe, durch Gaststättenbetriebe, durchs saisonale Geschäft – und durch relativ hohe, immer weiter steigende Grundstückspreise." Insofern werde es schwierig, in Oberstdorf bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Mies spricht von einer Spirale, die es für viele Betriebe schwierig mache, Fachkräfte nach Oberstdorf zu holen.

Einfachere Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Das Gesetz, das Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch gemeinsam vorgestellt haben, soll den Aufenthalt von qualifizierten Zuwanderern ermöglichen. Für eine gewisse Zeit sollen sie auch ohne Arbeitsvertrag bleiben dürfen. Die geforderte Qualifizierung muss demnach kein Hochschulabschluss mehr sein, eine Berufsausbildung reicht aus. Die Anerkennung von Ausbildungen aus dem Ausland soll außerdem vereinfacht werden.