Fachkräftemangel: Die Chancen einer Weiterbildung

Momentan besteht der Alltag von Magdalena Bakowska vor allem aus Haushalt und Lernen. Die 31-Jährige macht eine Weiterbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Für Freizeit sei da keine Zeit mehr, sagt sie. Die gebürtige Polin kam 2009 mit ihrer Familie nach Deutschland, weil ihr damaliger Mann in München Arbeit gefunden hatte. Die Mutter einer Tochter verdiente sich als Putzkraft ihren Lebensunterhalt.

Ein Job, in dem sie nicht für den Rest ihres Lebens arbeiten wollte. In Polen hatte sie Abitur gemacht. Als ihre Tochter alt genug war, machte sich Bakowska auf die Suche nach einer beruflichen Perspektive. Mit Hilfe der Arbeitsagentur München hat sie diese nun gefunden. "Die Ausbildung bedeutet mir alles. Sie ist eine Investition in meine Zukunft", sagt Magdalena Bakowska.

Arbeitsagenturen helfen bei der Suche nach Weiterbildungen

Weiterbildungen bringen beiden Seiten etwas, erklärt Florian Selzer von der Arbeitsagentur München. Unternehmen können damit Fachkräfte gewinnen und Arbeitssuchende qualifizieren sich für eine Anstellung.

"Ich möchte einfach jedem und jeder mitgeben: Sprechen Sie uns an – uns Mitarbeiter in der Agentur für Arbeit oder die Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter – und lassen Sie sich zu dem Thema beraten", bittet Florian Selzer. Jeder Mensch sei unterschiedlich und für jeden könne man Perspektiven finden.

Neuer Job, besserer Job, mehr Geld durch Weiterbildung

Erwerbslose können zum Beispiel Berufsabschlüsse nachholen, sich weiterbilden oder eine Ausbildung in eine völlig neue Richtung starten. Ziel sei es immer, Menschen nachhaltig und dauerhaft in neue Jobs zu bringen, sagt Selzer. Wer bereits eine Anstellung hat und sich dort weiterbildet, könne anschließend womöglich mehr verdienen und auch zukünftig das Risiko, noch mal arbeitslos zu werden, reduzieren.

Arbeitsmarkt in Bayern erholt sich im März 2022

Der Arbeitsmarkt in Bayern hat sich zuletzt erholt. Im März waren im Freistaat rund 230.000 Menschen ohne Arbeit. Damit liegt die Arbeitslosigkeit unter dem Vorkrisenniveau. Vor dem ersten Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie im März 2020 hatte es mehr Arbeitslose in Bayern gegeben als in diesem März 2022, meldet das bayerische Landesamt für Statistik.

Gleichzeitig gibt es in einigen Branchen weiterhin Fachkräftemangel, bestätigt Florian Selzer von der Arbeitsagentur München. Vor allem fehlen Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzel- und Großhandel. Im Gastgewerbe werden Mitarbeitende im Service und in den Küchen gesucht und im Gesundheitswesen fehlen Pflegekräfte. Außerdem sind IT-Experten, Sicherheitspersonal und Erzieher gefragt.

Handwerk sucht weiter nach Fachkräften

Auch im bayerischen Handwerk fehlen Fachkräfte, meldet die Handwerkskammer München und Oberbayern. Faktisch werde in allen Bereichen gutes Personal gebraucht, erklärt Alexander Tauscher, Sprecher des Bayerischen Handwerkstages (BHT). Aber insbesondere suchen Metzgereien und Bäckereien, Friseur- und Kosmetiksalons Mitarbeitende. Das Bau- und Ausbauhandwerk boome zwar, sagt Tauscher. "Aber es könnte noch mehr boomen, wenn es ausreichend Fachkräfte gäbe."

Auch Unternehmen profitieren von Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden

Auch Tauscher bestätigt, dass Weiterbildung nicht nur Arbeitnehmern helfen. "Je mehr Weiterbildung ein Arbeitgeber anbietet, umso attraktiver ist er", sagt Tauscher. Betriebe, die ihre Mitarbeiter förderten, würden diese auch besser halten und seien weniger von Fluktuation betroffen.

Insgesamt wünscht sich Tauscher ein Umdenken in der Gesellschaft. Noch immer werde das Studium als "Allheilmittel" gedacht, sowohl von Eltern als auch von Lehrern. Die duale Berufsausbildung, also die duale Ausbildung in der Berufsschule und im Betrieb, sei jedoch gleichwertig.

Studie: Akademiker und Fachkräfte verdienen bis Berufsende gleich viel

Das bestätigt auch eine Studie, die das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Tübingen (IAW) im Auftrag des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) erstellt hat.

Die Untersuchung hat ergeben, dass Akademiker und Personen mit einer abgeschlossenen höheren Berufsbildung, wie Meister oder Fachwirt, am Ende ihres Berufslebens fast gleich viel verdient haben, nämlich in all ihren Berufsjahren insgesamt rund 1,4 Millionen Euro. Damit räumt die Studie mit dem Mythos auf, dass nur Akademiker gut verdienen.

Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Wer sich weiterbilden möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Die Arbeitsagenturen in Bayern beraten zu beruflichen Fortbildungen. Die Bildungszentren des Bayerischen Handwerks sowie die Industrie- und Handelskammern in Bayern bieten Weiterbildungen an.

Für Magdalena Bakowska ist die Weiterbildung zur Bürokauffrau die Perspektive, die sie sich gewünscht hat. In Zukunft würde sie gerne in der Buchhaltung arbeiten. Denn mit Zahlen könne sie gut umgehen, sagt sie. Eine Hürde sei allerdings noch das Bürokratendeutsch. Bis zu ihrer Abschlussprüfung im Mai lernt sie also vor allem auch Vokabeln. Wenn sie nach zwei Jahren Ausbildung besteht, hofft sie darauf, möglichst bald eine gute Anstellung zu finden.