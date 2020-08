Facebook-Nutzer erkennen bayerische Orte auf Zeppelinfotos

Vermutlich war es ein Besatzungsmitglied, das in den 1910er Jahren in Bayern Luftbilder aus einem Zeppelin heraus aufgenommen hat. Jahrzehnte lang haben die Bilder unbeschriftet in Fotoalben geklebt. Jetzt wollte das Zeppelin Museum Friedrichshafen herausfinden, was auf den Fotos zu sehen ist. Deshalb haben wir auf unserer BR-Franken Facebook-Seite einen Aufruf gestartet. Mithilfe der Facebook-Nutzer konnten alle Orte, die auf den insgesamt 14 Fotos zu sehen sind, zugeordnet werden.

Würzburg: "Dom und Marktplatz sind einmalig"

Würzburg ist auf drei Luftaufnahmen zu sehen. Dort, wo sich heute der Stadtteil Frauenland befindet, waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Wiesen und Felder. Ein Nutzer kommentiert unter einem der Fotos: "Marienkapelle, Dom und Marktplatz sind einmalig!" Andere haben die Domstadt durch die Residenz, den Turm der Neubaukirche und den Ringpark erkannt.

Früher und heute: Hier sehen Sie Luftbilder von Würzburg im Vergleich

Luftaufnahmen: "Eindeutig Ascheberch"

Schnell erkannt haben die Nutzer auch Aschaffenburg. "Eindeutig Ascheberch", schreibt ein Nutzer unter das Foto. Am markantesten ist wohl das Schloss Johannisburg. Als weitere typische Merkmale zählen die Nutzer den Main, die Straßen und die Alte Mainbrücke auf. Weitere Fotos, die auch in Unterfranken entstanden sind, zeigen Bad Kissingen und Kitzingen.

Früher und heute: Hier sehen Sie Luftbilder von Aschaffenburg im Vergleich

"Augsburg, ganz klar"

Auf einigen Fotos ist auch Augsburg zu sehen. Was die Nutzer erkannt haben, ist die Kirche St. Ulrich und Afra, der Dom, das heutige Wassermuseum und das Rathaus. Ein Nutzer schreibt: "Augsburg, ganz klar." Eine der Luftbildaufnahmen zeigt noch eine weitere Stadt in Schwaben: Memmingen. Erkannt hat sie ein Nutzer durch das Rathaus mit seiner breiten Fassade und den drei Türmchen.

Früher und heute: Hier sehen Sie Luftbilder von Augsburg im Vergleich

Rothenburg ob der Tauber: "Einfach unverkennbar"

Dass gleich vier Fotos Rothenburg ob der Tauber zeigen, darin sind sich die Nutzer einig. Sie erkennen das Burgtor, das Klingentor mit Schäferkirche und die Jakobskirche – aber vor allem die Stadtmauer. "Ich lebe jetzt seit 32 Jahren hier", kommentiert eine Nutzerin unter einem Foto. "Es ist einfach unverkennbar die Stadtmauer als Kopf geformt."