Fake-Accounts: Bamberger SPD-Fraktionschef lässt Amt ruhen

Der in die Schlagzeilen geratene Bamberger SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Stieringer lässt sein Amt ruhen. Das teilte der Kreisvorsitzender der Partei in Bamberg, Felix Holland, dem BR auf Anfrage mit. Demnach habe sich Stieringer am Montag in der Fraktion für seine getätigten Äußerungen in der BR-Sendung "quer" entschuldigt. Stieringer wolle mit diesem Schritt zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Fraktionsvorsitzenden. Er soll mit Fake-Accounts auf einer Facebook-Seite die Meinungsbildung in der Stadt beeinflusst haben.

Hintergrund: Facebook-Seite "Bamberg Facts"

Dabei handelt es sich um die Facebook-Seite "Bamberg Facts". Laut einem Bericht der BR-Sendung "quer" war Stieringer für die Seite als Verantwortlicher im Impressum genannt. Das Portal zeigt schöne Bilder aus der Domstadt, liefert "News aus Bamberg und Region" und äußert sich immer wieder zu politischen Vorgängen in der Stadt. Eigentlich sieht die Seite harmlos aus - und ist laut eigener Aussage auch neutral. Aber die mehr als 16.000 Follower erfahren oft vor allem die Meinung der SPD und des Bamberger Stadtmarketings, dessen Geschäftsführer Stieringer ist.

Positive Beiträge über SPD-Oberbürgermeister

Beispielsweise wird dort auch über die Boni-Affäre gegen Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) berichtet. Während die Opposition in Bamberg von einem Skandal spricht, die Staatsanwaltschaft zur Razzia im Bamberger Rathaus anreist und Medien wie der Fränkische Tag, die Süddeutsche Zeitung oder der Bayerische Rundfunk kritisch über den Fall berichteten, wird auf "Bamberg Facts" ganz anders über den Vorgang gesprochen – nämlich dahingehend, dass der Skandal gar kein Skandal sei, sondern ein "Sturm im Wasserglas".

Betrieben wird die Seite aber auch nicht von Journalistinnen und Journalisten, sondern dem aktuelle Impressum zufolge von einer Frau, die im Bamberger Stadtmarketing unter Geschäftsführer Stieringer arbeitet.

Angebliche Fake-Accounts loben SPD-Politik in Bamberg

Die lobenden Beiträge über die Bamberger SPD werden bei "Bamberg Facts" zustimmend kommentiert. Bestimmte Nutzer schreiben laut der BR-Sendungen "quer" erstaunlich oft, dass der Oberbürgermeister gut sei, die kritische Berichterstattung, beispielsweise des Fränkischen Tags, aber peinlich.

Für den Bamberger Kabarettist Florian Herrnleben betreibt die Seite eine Fake-News-Kampagne. Er vermutet, dass hinter den positiv schreibenden Nutzern Fake-Accounts stecken, also Nutzerkonten, hinter denen sich gar keine natürlichen Personen verbergen. Herrnleben wettet deshalb 1.000 Euro, sollte sich einer der fraglichen Accounts als echt herausstellen. Gemeldet habe sich bislang aber niemand.

Stieringer kennt angebliche Kommentatoren teils "sehr gut"

Klaus Stieringer hingegen sagte im quer-Beitrag zu den angeblichen Nutzern: "Viele von denen kenne ich, kenne ich sogar sehr gut". Auf die möglichen Fake-Accounts angesprochen erwiderte Stieringer: "Fake-Accounts geben Menschen die Möglichkeit, auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, sich in sozialen Netzwerken zu bewegen. Das finde ich okay". Diese Äußerungen sorgten im Anschluss für Furore.

Kritik nach BR-Sendung an Stieringers Aussagen

Noch bevor Stieringer sein Amt ruhen ließ, stellte sich die größte Fraktion im Bamberger Stadtrat, Grünes Bamberg, gegen Stieringer und lehnten ihn ab. Mit Fake-Accounts Politik zu gestalten sei für die Partei nicht akzeptabel, teilt Grünes Bamberg in einer Stellungnahme der Stadtratsfraktion und des Kreisvorstands mit. In den mehr als eineinhalb Jahren in der Kooperation mit der SPD im Bamberger Stadtrat konnten viele gute Projekte auf den Weg gebracht werden, kritisierte die Partei weiter.

Voraussetzung dafür sei ein Vertrauensverhältnis. "Nun wurde dieses durch das Fehlverhalten des Fraktionsvorsitzenden der SPD stark beschädigt". Dafür ist er auch von der Bamberger CSU scharf kritisiert worden. Auch die Grüne Jugend Bamberg hatte sich am Montag zu den Fake-Account-Vorwürfen positioniert und sah Stieringer als Fraktionsvorsitzenden als "nicht haltbar" an.

Kritik auch aus den eigenen Reihen

Kritik kam auch aus den eigenen Reihen. Jonas Merzbacher, SPD Bürgermeister aus Gundelsheim bei Bamberg, mahnte im "quer"-Bericht: "Das geht nicht und wer sowas zu verantworten hat und sich nicht deutlich distanzieren oder die notwendigen Erklärungen dazu abgeben kann, dass er damit nichts zu tun hat, der hat in dem politischen System, gerade auf kommunaler Ebene, nichts verloren."