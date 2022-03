FabLab in Gunzenhausen: Offene Werkstatt kostenlos nutzen

Stolz zeigt Fabian Müller die frisch eingerichtete Werkstatt. "Wir haben meine Traumwerkstatt bauen können", sagt er und strahlt. Der Vereinsvorsitzende des FabLab Altmühlfranken hat hunderte Arbeitsstunden in den Aufbau investiert. Jetzt stehen nagelneue High-Tech Geräte und Werkzeuge bereit – für alle, die sie kostenlos ausprobieren wollen. Fünf Jahre hat es gedauert, bis das FabLab Altmühlfranken in Gunzenhausen nun endlich an den Start gehen konnte. Viele Sponsoren mussten ins Boot geholt werden. Und nicht zuletzt machte Corona den ehrenamtlichen Initiatoren einen Strich durch die Rechnung.

Laser-Cutter und CNC-Fräse – zu teuer für zu Hause

Das FabLab ist mit Werkzeugen für Holzbearbeitung, Elektronik, Metallverarbeitung und Textilien ausgestattet. "Die Idee ist, dass man sich teure Maschinen teilt", sagt der Vereinsvorsitzende Fabian. "Und dass man Dinge einfach ausprobieren kann, ohne das Werkzeug gleich kaufen zu müssen". Das mit Abstand teuerste Gerät ist ein Laser-Cutter. Mit dieser digital gesteuerten elektrischen Laubsäge können auch feinste Holz- und Kunststoffteile ausgesägt oder graviert werden. Auch die CNC-Fräse wäre viel zu teuer für die Werkstatt zu Hause.

Ehrenamtliche weisen in die Maschinen ein

Bürgerinnen und Bürger können unter Anleitung von Ehrenamtlichen die Maschinen nutzen, um eigene Vorhaben zu verwirklichen. "Wir machen vor, wie es geht, jeder macht sein Projekt anschließend aber selber", so Müller. Zu den Ehrenamtlichen gehören IT-Spezialisten, Industriemechaniker und pensionierte Ingenieure. Müllers Lieblingsgerät ist die Formatsäge, eine Kreißsäge für extra große Holzplatten. Sogar Tischplatten können damit auf Maß geschnitten werden.

Einmalig in FabLabs: auch Möbel können gebaut werden

Die ersten Tische hat Fabian Müller bereits angefertigt. "Wir sind das einzige FabLab weit und breit, in dem man auch Möbel machen kann“, sagt Müller stolz. Der frisch eingeräumte Geräteschrank lässt bei Heimwerkern das Herz höher schlagen: Ein ganzer Schrank mit nagelneuen Akkuschraubern, Schleifgeräten, Flex und Elektrofeilen steht zum Ausprobieren bereit. "Die Herausforderungen ist jetzt, die Leute herzubringen, die die Werkstatt auch nutzen“, sagt Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU). Die Stadt fördert die Werkstatt mit 5.000 Euro jährlich.

FabLab in Gunzenhausen geht mit Verspätung an den Start

Rund 15 Ehrenamtliche haben geholfen, das FabLab aufzubauen. Sie verlegten 1.300 Meter Stromkabel und rund 200 Meter Netzwerkkabel. Eine der treibenden Kräfte war Kathrin Kimmich von der Zukunftsinitiative Altmühlfranken. Sie half mit Förderanträgen und bei der Vereinsgründung. Auch die EU fördert das FabLab, daneben haben Sponsoren aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Gelder für die Maschinen bereit gestellt. Das Unternehmen Hetzner Online stellt den Platz in der Halle in der Industriestraße für eine geringe Miete zur Verfügung. Insgesamt stehen Maschinen im Wert von 90.000 Euro bereit. 400 verschiedene Werkzeuge und Geräte konnten angeschafft werden.

Nähmaschinen und Lötkolben

In der Elektronikwerkstatt kann man sich mit dem Innenleben von Computern vertraut machen. Die Textilwerkstatt bietet verschiedene Profi-Nähmaschinen und eine Stickmaschine, mit einem besonderen Gerät können T-Shirts bedruckt werden. In den nächsten Wochen werden die ehrenamtlichen Anleiterinnen und Anleiter die Maschinen testen. Danach kann jeder aus der Region das FabLab Altmühlfranken nutzen. "Wir wollen die Jugend wegbringen vom PC und ran an den Laser-Cutter", sagt Mathias Menhorn vom Verein FabLab. Der Verein bietet an, für Schulklassen oder Gruppen von Auszubildenden Projekttage in der Werkstatt zu gestalten.