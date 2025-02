Acroflieger und Alpinisten: Extremsport für Kick und Klicks

Gefahrenzone Seilbahn: Regeln für Flieger verschärft

Auf den Videos, die Freutsmiedl und Heinrich auf Instagram posten, sieht das alles einfach aus. Links ziehen, rechts ziehen, schon dreht man sich. Aber hinter allem, was einfach aussieht, steckt Arbeit, Fleiß, Scheitern, Wiederaufstehen.

Eine Gefahr, die immer wieder aufkommt, sind Seilbahnen. 2011 etwa verhedderte sich ein Tandem-Flieger in der Tegelbergbahn. 19 Passagiere und der Gondelführer mussten die Nacht in der Höhe verbringen. Verletzt wurde niemand. Doch die Regeln sind seither schärfer: 150 Meter Sicherheitsabstand müssen die Flieger jetzt zur Tegelbergbahn halten.

Gleitschirm-Schüler: Fast auf jedem Helm eine Kamera

Den Trend zu Superlativen, zum Show-Off auf Social Media, beobachtet auch Gleitschirm-Lehrerin Sarah Antz bei ihren Schülern: "Dopamin-, adrenalingesteuert. Ich will den coolsten, besten, weitesten Flug oder ein cooles Foto für Instagram." Dabei begebe man sich in Gefahr oder überschreite Grenzen, die man nicht überschreiten sollte, weil es vom Kenntnisstand nicht passe. Antz versucht daher, bei ihren Schülern den Druck rauszunehmen. Das Tempo beim Start eher zu reduzieren, statt zu steigern.

Bergsteigen als Berufung: Mit 17 an der Eiger-Nordwand

Die Touren von Michi Wohlleben und Lukas Hinterberger führen oft dahin, wo die meisten Menschen nicht hinkommen. Entlang an steilen Wänden, ausgesetzten Graten, zu hohen Gipfeln. Die beiden Alpinisten sind zu jeder Jahreszeit in den Bergen unterwegs. Kontrovers - die Story begleitet die beiden auf die Schweizer Kreuzberge.

Wohlleben gehört zu den besten Bergsteigern Deutschlands, mit 17 hat er bereits die Eiger-Nordwand bestiegen. Seine Touren teilt er auf Social Media, über 40.0000 Menschen folgen ihm dort. Spektakuläre Bilder und Videos wie die von Michi Wohlleben finden Nachahmer, die ähnliche Eindrücke einfangen wollen. Gerade deshalb wägt er oft ab, was er zeigen sollte - und was nicht: "Tatsächlich ist es dann ein Faktor: Filmen wir jetzt diesen Grat? Wir wissen eigentlich, in Instagram würde der super gehen. Oder lassen wir's halt lieber weg, weil nachher irgendjemand dann da einen Unfall macht."

Der Schweizer Alpinclub rät inzwischen dazu, seinen Standort auf Fotos nicht zu verlinken, um ihn für Nachahmer schwerer auffindbar zu machen. Wohlleben dagegen findet, wenn er es nicht postet, tut es vielleicht ein anderer - und die Nachahmer kommen so oder so. "Wir können ja nicht alle schützen, deshalb muss es am Ende jeder für sich wissen."