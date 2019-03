Extremer Anstieg der Immobilienpreise in Nürnberg gestoppt

Sowohl bei den meisten Grundstücken als auch bei Häusern und Eigentumswohnungen in Nürnberg fiel der Preisanstieg in 2018 nur noch einstellig aus, nach oftmals zweistelligen Preisanstiegen in den Jahren davor. Lediglich die Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser wachsen weiter in den Himmel mit einem Plus von 21 Prozent.

Neue Baugebiete sollen preisdämpfend wirken

Wirtschaftsreferent Fraas will noch keine Entwarnung geben. Die Wohnsituation in Nürnberg sei weiter angespannt, so Fraas. Die zahlreichen laufenden Wohnbauprojekte und die Entwicklung neuer Baugebiete wirkten hoffentlich weiter preisdämpfend. In Nürnberg entstehen pro Jahr im Schnitt 1.500 neue Wohneinheiten. "Ideal" wären 2.000 Wohneinheiten pro Jahr, so Fraas.

Plus von fünf Prozent

Ein freistehendes Einfamilienhaus kostete in Nürnberg im vergangenen Jahr zwischen 350.000 und 1,2 Millionen Euro - ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für eine neu gebaute Eigentumswohnung musste man in Nürnberg zwischen 3.900 und 5.700 Euro für den Quadratmeter zahlen, bei Bestandswohnungen lag der Quadratmeterpreis im vergangenen Jahr zwischen 2.000 bis 3.300 Euro.