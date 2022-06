Extreme Unwetter in Teilen Süd-Bayerns erwartet

In Teilen des südlichen Freistaats muss in den kommenden Stunden mit extremen Unwettern gerechnet werden, die derzeit von Süwesten her aufziehen und sich noch weiter ausbreiten können. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter, extrem heftigem Starkregen und Hagel (Warnstufe 4).

Überflutete Straßen im Allgäu, vollgelaufene Keller im Bereich Garmisch-Partenkirchen

Das betrifft insbesondere die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz/Wolfratshauen und Teile des Landkreises Miesbach. Laut dem Deutschen Wetterdienst muss teils mit Niederschlagsmengen über 45 l/m² pro Stunde sowie schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h gerechnet werden.

Am Nachmittag hatte der Starkregen bereits zahlreiche Straßen im südlichen Allgäu überflutet. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete von zahlreichen Einsätzen im Bereich Oberstaufen, Immenstadt und Sonthofen. "Es gewittert, es hagelt und es weht ein starker Wind."

Für den Bereich Garmisch-Partenkirchen und Oberau gingen am späten Nachmittag erste Notrufe wegen vollgelaufener Keller ein, wie der Schichtleiter der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland sagte. Der Hagel habe zudem Dachfenster eingeschlagen.

Weitere Teile Bayerns von schweren Gewittern betroffen

Aber auch in weiteren Landkreisen Oberbayerns, Schwabens und bis hinauf zum mittelfränkischen Ansbach kann es bis in die Nacht und die frühen Morgenstunden, schwere Gewitter geben.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Herabstürzende Äste, Dachziegel oder umherfliegende Gegenstände seien eine Gefahr. Auch Erdrutsche seien möglich, die Menschen sollten Fenster und Türen schließen und den Aufenthalt im Freien möglichst meiden.