Extreme Trockenphase in Bayern: Das sagen die Landwirte

Viele Menschen in Bayern haben in den vergangenen Wochen die strahlende Sonne genossen – und dabei vermutlich gar nicht bemerkt, dass sie eine historische Trockenperiode erleben. An 51 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in Bayern hat es in den vergangenen 60 Jahren keinen vergleichbaren Zeitraum gegeben, in dem so lang am Stück kein Niederschlag gemessen wurde. In Augsburg etwa, wo es 17 Tage lang nicht regnete, war die letzte ähnliche oder längere Trockenperiode im Jahr 1953 – in München muss man bis 1976 zurückgehen.

Auf der folgenden Karte kann man das Ausmaß der Trockenheit in ganz Bayern betrachten und einzelne Stationen auswählen. Für Orte mit ausreichend historischen Daten gibt es außerdem die Information, wann es das letzte Mal so lange nicht regnete: