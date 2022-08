Extreme Trockenheit – Nürnberger Reichswald schon im Herbstmodus

Es knackt und knisterst wie bei einem Gang über trockenes Knäckebrot. So sollte sich das Anfang August auf keinen Fall anhören, sagt Forstbetriebsleiter Johannes Wurm. Der 46-Jährige ist verantwortlich für 24.000 Hektar Reichswald rund um Nürnberg. Die Situation derzeit sei dramatisch, das könne man so sagen. Johannes Wurm richtet seinen Blick auf eine Gruppe mehrerer Dutzend Buchen. Nur wenige tragen noch ein grünes Blätterkleid. Die meisten der Bäume sind braungelb. Die Blätter zerbröseln in der Hand wie alte Kekse.

"Das ist eine Notreaktion der Bäume. Sie wollen Wasser sparen und schalten in den Herbstmodus." Johannes Wurm, Forstbetriebsleiter Nürnberger Reichswald

Bäume sind im Nürnberger Reichswald schon im Herbstmodus

Ein Großteil der Blätter liegt bereits knochentrocken auf dem Boden. Manche Bäume haben sich schon jetzt ihres Laubes entledigt. Auch bei vielen Nadelbäumen sieht es nicht besser aus. Johannes Wurm rüttelt an einer staubtrockenen Fichte. Die Nadeln rieseln wie bei einem alten Weihnachtsbaum herab. "Der Baum hat es hinter sich", sagt Johannes Wurm. Er werde sich nicht wieder erholen. Damit nicht noch weitere tausende Bäume dasselbe Schicksal ereilt, sei Regen dringend nötig. Am besten vorgestern.

"Wüstenähnlich": Waldboden lechzt nach Regen

Kontinuierlich geregnet hat es über dem Lorenzer Reichswald eigentlich schon seit Mai nicht mehr. In der Kombination mit andauernder extremer Hitze, massiver Sonneneinstrahlung und dem damit verbundenen trockenen Boden stelle das ein massives Problem für den Wald dar. Forstdirektor Steffen Taeger vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg macht die Probe aufs Exempel. Mit dem Gummihammer schlägt er einen sogenannten Bohrstock rund 60 cm tief in den Reichswalder Boden.

"Staubtrocken. Da ist kein Wasser mehr für die Pflanzen zu holen. Das ist wüstenähnlich!" Steffen Taeger, Forstdirektor

Waldbrandstufe fünf im Reichswald

Schon der kleinste Funke kann derzeit eine Katastrophe auslösen, sagt Johannes Wurm. Rauchen im Wald sei strengstens verboten. Auch Autos mit ihren zum Teil brandheißen Katalysatoren stellten eine große Gefahr dar. Grillen in Waldnähe sollte derzeit unterlassen werden. Im Reichwald gelte momentan Waldbandstufe fünf. Mehr geht nicht. Nahezu täglich finden Beobachtungsflüge statt, um mögliche Brände schnell im Keim zu ersticken.

Experten: Waldumbau nötig

Langfristig, so die Forstfachleute im Nürnberger Reichswald, müsse der Wald grundlegend umgebaut und sich verändernden Klimabedingungen angepasst werden. Dieser Prozess sei längst im Gänge. In Zukunft werde es wohl mehr Eichen und weniger Kiefern im Reichswald geben. Dafür werden Eichensetzlinge angepflanzt, vor Wildverbiss geschützt in einem weiträumig eingezäunten Bereich. Erfolgsversprechend entwickeln sich auch rund 700 kürzlich gepflanzte Edelkastanien-Bäume. Sie kommen mit heißen Temperaturen und trockenen Böden besser zurecht. Ein möglicher Anfang für den Wald der Zukunft.