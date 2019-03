Extreme, das neue Normal - Klimawandel in Bayern

Die Auswirkungen des Klimawandels sind immer deutlicher spürbar, für jeden: Wetterextreme nehmen zu - es ist extrem heiß, es regnet oder schneit in extrem kurzer Zeit extrem viel. In den Bergen hat der Wandel jetzt schon dramatische Folgen: Hier hat sich die Welt deutlich verändert und ist heute schon eine unmittelbare Gefahr für die Menschen - denn die Berge werden instabil. Die Gletscher tauen unwiederbringlich und im Hochgebirge schmilzt der Permafrost. Und das ist der Kitt der Berge, der die Felsen in ihrem Inneren zusammenhält.

Felsstürze an Bergen drohen

Der Hochvogel im Oberallgäu sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Hier droht ein gigantischer Felssturz. Der 2.600 Meter hohe Berg hat einen wachsenden Riss, ein großer Teil der südlichen Gipfelwand droht abzubrechen.

Herabstürzen werden die Felsmassen auf österreichischer Seite, in Richtung der kleinen Gemeinde Hinterhornbach. Die Hauptroute von dort auf den Hochvogel wurde gesperrt. Noch gravierender ist die Situation in den Hochalpen: Unter Bergsteigern geht es immer öfter nicht mehr um Erstbesteigungen, sondern um "Letztbegehungen".

Schadensbegrenzung läuft

Wissenschaftler wie Prof. Michael Krautblatter von der TU München beschäftigen sich damit, was im Inneren der Berge vor sich geht. Sie wollen Frühwarnsysteme entwickeln, um für mehr Sicherheit in den Bergen zu sorgen.

Wann könnte es für Skifahrer und Bergsteiger gefährlich werden, wenn der Permafrost schmilzt und der Fels brüchig wird? Wie sicher sind Lift- und Seilbahnstützen? Was ist mit den Fundamenten von Berghütten? Probleme, die man lösen muss, wenn der Tourismus in den Alpen Bestand haben soll. All das ist Schadensbegrenzung, man passt sich dem Klimawandel an. Doch was tut die Politik um ihn einzubremsen?

CO2-Ausstoß wächst weiter

Tatsache ist: Trotz aller Zielvereinbarungen von Politik und Wirtschaft: Der CO2-Ausstoß, der für die Erderwärmung ganz wesentlich verantwortlich ist, geht nicht zurück. Er wächst sogar wieder. Nach drei Jahren Stagnation wurde 2018 ein neuer Höchststand erreicht. Die Klimaziele rücken in immer weitere Ferne. Woran liegt das?

Energiewende politisch eingebremst

Kein Klimaschutz ohne Energiewende. Die tritt in Bayern derzeit aber oftmals auf der Stelle. Ein Beispiel ist die Windenergie: Bis vor einigen Jahren wurden jährlich alleine in Bayern etwa 400 Windkraftanlagen gebaut. Im Jahr 2014 brach diese Zahl ein. Der Grund ist die Einführung der umstrittenen 10H-Regelung, die besagt, dass Windräder mindestens ihre 10-fache Höhe von der nächsten Bebauung entfernt sein müssen.

Damit ist der Bau von Windkraftanlagen im Freistaat praktisch zum Erliegen gekommen. Immer neue Vorschriften und Verordnungen machen es den Bürgern schwer, die Energiewende weiter voran zu treiben.

"[…] Die Leute haben zwar Verständnis für Natur- und Klimaschutz, aber sie meinen, aktiven Klimaschutz kann man so locker und nebenbei erreichen. Und das geht nicht." Arno Zengerle, Bürgermeister in Wildpoldsried