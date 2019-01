Extrem viel Schnee: Weiter Beeinträchtigungen im Allgäu

Die Allgäuer müssen weiter mit schneebedingten Einschränkungen rechnen. So war heute an den öffentlichen Schulen der Unterricht teilweise komplett ausgefallen. Etwa im gesamten Ostallgäu konnten sich die Schulkinder über einen weiteren Tag zuhause freuen. Und auch in Oy-Mittelberg im Oberallgäu sowie in Lindau war heute schulfrei. Im Unterallgäu und auch in der Stadt Kaufbeuren dagegen mussten alle Schüler zum Unterricht.

Morgen ist wieder Unterricht - wahrscheinlich

Morgen soll der reguläre Schulbetrieb im gesamten Allgäu wieder aufgenommen werden - so die Landratsämter -, man werde die Wetterlage aber weiter im Blick behalten, eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Kreisstraße OA11 gesperrt - umgeknickte Bäume

Wegen der starken Schneefälle ist die Kreisstraße OA 11 zwischen Bodelsberg und Ochsenhof bei Görisried gesperrt. Denn laut Landratsamt Oberallgäu sind durch die Schneelast Bäume umgeknickt und weitere könnten auf die Straße fallen. Aus Sicherheitsgründen wird die Straße deshalb bis auf Weiteres nicht befahrbar sein. Noch ist nicht absehbar, wann sie wieder freigegeben wird. Denn zur Beseitigung der Bäume bräuchte es ein Forstunternehmen und die sind gerade wegen des starken Schneefalls schon überall im Einsatz, so ein Sprecher des Landratsamtes. Eine Umleitung ist über die Kreisstraße OA 34 bei Oy-Mittelberg ausgeschildert.

Für Bahn-Kunden bringt der Schnee viele Probleme

Ebenso bei der Bahn: Nachdem gestern den ganzen Tag dutzende umgestürzte Bäume von den Gleisen geräumt wurden, rollt der Bahnverkehr heute wieder besser. Zu Beeinträchtigungen kommt es derzeit nach wie vor zwischen Kempten und Oy-Mittelberg sowie auf den Strecken Leutkirch-Aichstetten und Hergatz-Kißlegg. Teilweise hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weiter schneebedingte Verspätungen und Zugausfälle

Und die Bahn meldet, dass es im gesamten Allgäu weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann, weil Weichen durch Schnee und Eis festgesetzt sind. Die Aufräumarbeiten laufen, aber angesichts der erwarteten, weiteren Schneefälle dürfte die Arbeit so schnell nicht ausgehen.

Schneemassen erhöhen Lawinengefahr

Auch in den Bergen herrscht Ausnahmezustand: In den Allgäuer Alpen gilt Lawinenwarnstufe 3. Wegen der enormen Last des Neuschnees in allen Höhenlagen können sich Locker- und Schneebrettlawinen von selbst lösen. Wintersportler sind zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.