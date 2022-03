Extrem lange Trockenphase in Bayern – Große Waldbrandgefahr

Nach den langen, dunklen und vor allem nass-kalten Wintermonaten freuen sich viele Menschen in Bayern derzeit besonders über das vielerorts sonnige Wetter. Dieses könnte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch eine Weile anhalten. Am Dienstag soll es zwar von Westen her erst noch anhaltend regnen. Ganz im Norden und Süden Deutschlands könnte es aber meist trocken bleiben.

Am Mittwoch fallen laut dem Wetterdienst im Südosten die letzten Tropfen. Nachmittags verziehen sich die Wolken und es wird bis zu 20 Grad warm. Am Donnerstag soll es im Südosten ganztags sonnig bleiben. Meist wird es in der Tagesmitte 13 bis 19 Grad warm.

Ungewöhnliche lange Trockenperiode in Bayern

Doch in Bayern führt die ungewöhnlich lang anhaltende Hochdruckwetterlage derzeit auch zu einer ungewöhnlich langen Trockenperiode. In Teilen des Freistaats müsse man in der Wetterstatistik mehr als 60 Jahre zurückgehen, um auf eine ähnlich lange oder längere Andauer von Tagen ohne Niederschlag zwischen Ende Februar bis Ende März zu stoßen, so BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Für die einzelnen Regierungsbezirke beträgt die Länge der Trockenperiode 2022 im Einzelnen:

Würzburg/Unterfranken: 16 Tage (längste Trockenperiode seit 1956)

Bamberg/Oberfranken: 16 Tage (längste Trockenperiode seit 1956)

Nürnberg/Mittelfranken: 16 Tage (längste Trockenperiode seit 2003)

Regensburg/Oberpfalz: 17 Tage (längste Trockenperiode seit 1956)

Augsburg/Schwaben: 17 Tage (längste Trockenperiode seit 1953)

München/Oberbayern: 16 Tage (längste Trockenperiode seit 1976)

Passau/Niederbayern: 16 Tage (längste Trockenperiode seit 1954)

Niedrigwasser in Bayerns Flüssen

Eine Folge dieser Trockenperiode sei, so Sachweh, dass derzeit etwa 60 bis 70 Prozent der Flüsse Niedrigwasser führen. Die vielerorts ohnehin niedrigen Grundwasserpegel sinken weiter.

Der Regen am Montag und Dienstag sei deshalb laut dem Experten vielerorts nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" – denn am Mittwoch beginne bereits eine neue, länger anhaltende Trockenperiode.

Erhöhte Waldbrandgefahr – Feuer bei Schloss Neuschwanstein

Eine weitere gravierende Folge der Trockenheit besteht in der erhöhten Waldbrandgefahr. Dazu kommt, dass auch der Frost den Boden austrocknet. Die Natur ist sozusagen in Teilen gefriergetrocknet und damit hochentzündlich. So brach etwa am Samstag ein größerer Brand unweit des Schlosses Neuschwanstein aus, der inzwischen zwar unter Kontrolle, aber noch immer nicht ganz gelöscht ist.

Ausflügler sollten deshalb besonders vorsichtig sein. Nicht nur von weggeworfenen Zigarettenkippen geht Gefahr aus. Lagerfeuer sollten tabu sein. Wer sein Auto am Wanderparkplatz abstellt, sollte sich von Büschen fern halten. Der heiße Katalysator kann den leicht entzündbaren Untergrund schnell in Flammen setzten, warnt das Landwirtschaftsministerium.

Blätter, Zweige und Nadeln sind genau wie das alte Gras leicht entzündlich. Sonnige Grasflächen sind sogar besonders gefährdet, der entsprechende Graslandfeuerindex des Wetterdienstes liegt bereits in weiten Teilen Bayerns bei Stufe vier von fünf und erreichte am Alpenrand am vergangenen Wochenende den zweithöchsten Wert. Mehrere Bezirksregierungen hatten deshalb bereits Beobachtungsflüge angeordnet.