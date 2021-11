Hohe Infektionszahlen überfordern Tölzer Gesundheitsamt

Aktuell sind im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mehr als 1.700 Personen positiv auf Corona getestet – jedoch wurden vom Gesundheitsamt bisher nur rund 600 Infizierte erfasst. Die Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck, versuchen Kontakte zu ermitteln, um die Infektionsketten nachzuvollziehen. Doch bei mehr als 1.000 Bürgern ist das bisher nicht geglückt – es fehlten einfach die Kapazitäten, sagt Marlis Peischer, die Pressesprecherin des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen dem Bayerischen Rundfunk.

Inzidenz steigt vermutlich weiter rasant an

Die Lage hat sich in den vergangenen Tagen verschlimmert: Die Zahl der Todesfälle stieg heute um eine weitere Person auf 102 seit Beginn der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen derzeit laut Robert Koch-Institut bei 762,8. Doch vermutlich liegt die Zahl noch viel höher – schon in den letzten Wochen hinkten die RKI-Zahlen hinterher. Marlis Peischer spricht von einem exponentiellen Anstieg der Coronazahlen. Die genauen Ursachen sind unklar.

Das Gesundheitsamt spricht von einem diffusen Infektionsgeschehen. Vor allem in der jüngeren Altersgruppe sind die Infektionszahlen hoch. Es wird darüber spekuliert, dass bei öffentlichen Veranstaltungen zu wenig kontrolliert werde, auch private Feiern könnten einen Anteil haben. Zwar wurden die Leonhardifahrten in Bad Tölz und Benediktbeuern abgesagt, aber vermutlich trafen sich doch mehr Menschen als normal zu kleinen Feiern.

Gesundheitsamt stößt an Grenzen

Von den 65 Personen, die im Gesundheitsamt arbeiten, würden schon mehr als die Hälfte unterstützen, weitere 15 Vollzeitstellen wären aber nötig, um mit dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen Schritt zu halten, so Peischer. Soldaten der Bundeswehr sind zur Unterstützung angefragt, allerdings würde das auch dauern, bis die voll einsatzfähig und eingearbeitet seien. Noch vor einigen Wochen sei das Ausmaß nicht abschätzbar gewesen. Die Situation habe sich auch im Vergleich zum vergangenen Coronaherbst verschärft, so die Sprecherin.

Impfstoff im Landkreis wird mittlerweile knapp

Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Biontech war in den vergangenen Tagen im Impfzentrum und an den Impfbussen so groß, dass im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen dieser Impfstoff knapp wird. Die Vakzine von Moderna und Johnson & Johnson liegen weiter vor. In den letzten Tagen äußerten einige Menschen in diversen E-Mails, aber auch in den sozialen Medien ihren Unmut, weil sie an den Impfbusen abgewiesen worden waren.

Heute äußerte sich das Landratsamt in einer Pressemitteilung und entschuldigte sich für längere Wartezeiten und das Absagen von Impfungen mit Biontech. Jedoch sei es logistisch nicht anders zu lösen gewesen. Außerdem wird in der Mitteilung um Verständnis geworben, dass derzeit nur ein begrenzter Kreis Auffrischungsimpfungen bekomme. Das sind Personen über 70 Jahre, Menschen, die in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen leben (auch unter 70-Jährige) sowie Personen mit einer Immundefizienz und Pflegepersonal.

Dringender Appell zu Quarantäne und Kontaktvermeidung

Vom Gesundheitsamt geht ein dringender Appell an alle Coronainfizierten: auch ohne Anruf müssten sie sich unmittelbar nach einem positiven Test in Quarantäne begeben und jegliche Kontakte vermeiden. Um Infektionsketten zu brechen, seien jetzt Ehrlichkeit, Achtsamkeit und eigenverantwortliches Handeln dringend nötig, fasst Marlis Peischer zusammen. Und dazu gehöre dann auch, vielleicht auf das ein oder andere zu verzichten.