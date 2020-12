Explosionen auf A3: Lkw mit Spraydosen fängt Feuer - ein Toter

Auf der A3 bei Würzburg sind am Samstagnachmittag ein Sattelzug und ein Pkw nach einem Unfall komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei gab es einen Toten und drei zum Teil Schwerverletzte.

Der Sattelzug war auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West stürzte er aus noch ungeklärter Ursache um und blockierte daraufhin querliegend alle drei Fahrspuren. Zudem geriet der Sattelzug in Brand.

Lkw-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Ein Auto prallte in das Hindernis und fing ebenfalls Feuer. In dem Fahrzeug befand sich eine bislang noch nicht identifizierte Person, die noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Personalien des Lkw-Fahrers stehen ebenfalls noch nicht fest. Er wurde offenbar schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein zweiter Wagen stand 50 Meter entfernt. Auch dieser wurde im Frontbereich schwer beschädigt. Zwei Insassen, beide 24, wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Spraydosen flogen über Autobahn

An der Brandstelle gab es minutenlang Explosionen. Zunächst hieß es, der brennende Lkw sei mit Feuerwerkskörpern beladen. Dann stellte sich heraus, dass die Ladung aus Bauschaum-Spraydosen bestand - die reihenweise explodierten. Die Dosen flogen bis zu 150 Meter weit und verteilten sich über die gesamte A3.

Die Brandbekämpfung an der Unfallstelle erfolgte durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen und einem Hubschrauber vor Ort.

A3 derzeit in beiden Richtungen komplett gesperrt

Da Teile der brennenden Lkw-Ladung offenbar explodierten und auch auf die Gegenfahrbahn flogen, wurde die A3 in beiden Richtungen komplett gesperrt. Weil durch die enorme Hitzeentwicklung offensichtlich auch die jeweiligen Fahrbahndecken in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist es möglich, dass die Vollsperrung noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Der Unfallhergang wird nun von einem Sachverständigen an der Unfallstelle rekonstruiert. Die Polizei bittet aber auch um Hinweise von Autofahrern, die etwas beobachtet haben könnten.