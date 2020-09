Explosion verursacht Wohnhausbrand in Dingolshausen

Eine Explosion hat in einem Haus im unterfränkischen Dingolshausen einen Brand verursacht. Laut Polizei ereignete sich die Explosion beim Gasherd im Erdgeschoss. Daraufhin stand das gesamte Wohnhaus in Dingolshausen im Landkreis Schweinfurt in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Eine Bewohnerin stand jedoch unter Schock. Etwa 100 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Vollbrand des Hauses zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Laut Polizei wurden drei benachbarte Häuser vorsorglich geräumt.

Wohnhaus ist einsturzgefährdet

Durch die Wucht der Explosion sei eine Außenwand des Anwesens stark deformiert worden. Laut Polizei muss deshalb aktuell davon ausgegangen werden, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Das Haus sei bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt die Ursache der Explosion.