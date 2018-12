Explosion verursacht Millionenschaden bei Airbus

Das Feuer im Entwicklungszentrum bei Airbus Helicopters in Donauwörth war zu Wochenbeginn ausgebrochen, wurde aber erst heute bekannt. Am Montagnachmittag war ein Techniker mit Wartungsarbeiten an einer Pressmaschine beschäftigt. Dabei kam es zu einer Verpuffung. Durch die Wucht der Explosion flogen Teile umher, und die Presse fing Feuer. Die Halle wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Gutachter soll Brandursache herausfinden

Zur Brandbekämpfung waren neben der Werksfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth, Mertingen und Riedlingen vor Ort. Das Feuer hatte offenbar keine Auswirkungen auf die Produktion: Hubschrauber können wie gewohnt gebaut und ausgeliefert werden.

Durch die Explosion ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, weiß man noch nicht. Ein Gutachter des Landeskriminalamts soll Näheres zur Brandursache herausfinden.