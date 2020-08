Explosion und Brand in Pizzeria in München

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am frühen Morgen in München Pasing: In einer Pizzeria in der Landsberger Straße hat es eine Explosion und einen Brand gegeben. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

"Es gab eine Explosion und alle Fensterscheiben des Lokals gingen zu Bruch", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Gaststätte brannte völlig aus. In der Pizzeria waren keine Menschen, als die Feuerwehr eintraf. Dennoch wurden drei Menschen durch Rauch leicht verletzt.