Explosion Rohrbach: Spürhunde suchen nach Lebenden

In Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm wird nach der Hausexplosion weiter nach Überlebenden gesucht. Laut Polizei hatten die Einsatzkräfte bereits am Donnerstag einen Teil des Schutts abgetragen – ohne dass die eingesetzten Personensuchhunde lebende Menschen aufgespürt haben.

Auch Sprengstoffhunde sollen suchen

Die Polizei schließt aber nicht aus, dass sich Bewohner unter den Trümmern befinden, die noch am Leben sind. Deshalb werden heute Hunde zur Unglücksstelle geführt, die auf das Aufspüren von Leichen spezialisiert sind. Auch Hunde, die Reste von Brandbeschleunigern beziehungsweise Sprengstoffen anzeigen können, wollen die Retter mitnehmen. Vermisst wird ein 54 und 55 Jahres altes Ehepaar, das im Erdgeschoss wohnte.

Ursache der Explosion noch unklar

Was die Explosion verursacht hat, ist noch unklar. Laut Polizei hat sie sich Mittags ereignet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein völlig zerstörtes Einfamilienhaus, das Nachbarhaus wurde durch die Wucht der Explosion stark beschädigt. Zwei Menschen aus dem Nachbarhaus erlitten leichte Verletzungen. Im zerstörten Hausteil sind fünf Bewohner gemeldet. Drei davon befanden sich in Sicherheit, zwei der drei wurden leicht verletzt. Das Ehepaar wird noch vermisst.

Zusammenhang mit tödlichem Autounfall

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu einem Vorfall auf der nahegelegenen B300 gibt. Nach dem fast gleichzeitigen Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Bus und einem Lastwagen rund 30 Kilometer entfernt soll die Identität der im VW Bus verbrannten Person festgestellt werden. Das Kennzeichen des VW Busses gehört zur Adresse des explodierten Hauses.