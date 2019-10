22.10.2019, 07:58 Uhr

Explosion in Vohburger Bankfiliale – Täter auf der Flucht

In einer Bankfiliale in der Altstadt von Vohburg hat es am Morgen eine Explosion gegeben. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Fahndung läuft. Ob auch Bargeld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.