Explosion in Vohburg ist schuld an hohen Spritpreisen

Am 1. September gab es eine Explosion in der Ölraffinerie in Vohburg. Betreiber der Unfall-Raffinerie ist Bayernoil. Das Unternehmen hatte heute Behörden- und Kommunalvertreter zum Empfang geladen und zog eine Zwischen-Bilanz.

Ein Drittel weniger Sprit in Bayern

Rund ein Drittel des bayerischen Sprits kam bis zur Explosion aus Vohburg. In der Raffinerie wurde das Rohöl zu Sprit veredelt. Doch jetzt steht die Raffinerie still und ihre Kapazitäten fehlen am Markt. Das fehlende Drittel muss angeliefert werden - meist aus dem Norden Deutschlands. Dazu kommen noch andere Preistreiber, erklärt Bayernoil-Geschäftsführer Karl Strummer:

"Wir gehen davon aus, dass wir dazu beitragen, können das aber nicht beziffern, weil es noch relativ viele andere Aspekte gibt momentan: Das Thema mit dem Rhein, der eine ganz, ganz wichtige Transportachse ist. Und es gibt Raffinerien im Rheingebiet, die momentan in Revision, im TÜV-Stillstand, sind." Bayernoil-Geschäftsführer Karl Strummer

LKA ermittelt zur Explosionsursache

Wie schnell man die Raffinerie denn wieder zum Laufen bekommen kann, ist nicht ganz klar. Bayernoil will wieder bald produzieren, denn jeder Tag ohne Produktion ist ein enormer Gewinn-Verlust. Trotzdem gibt es keine schnelle Lösung. Noch ist Bayernoil mit Aufräumen und Ursachenforschung beschäftigt. Dazu kommt, dass das Landeskriminalamt noch immer ermittelt. Es untersucht derzeit einen meterlangen Riss an einem Behälter, einem Reaktor für Benzinaufbereitung - dort, wo die Explosion dann stattfand. Dieser Riss ist so ungewöhnlich, dass der Behälter demnächst zur Bundesanstalt für Materialprüfung nach Berlin geschickt wird.

Ein Fünftel der Anlage zerstört

Zeitgleich bereiten Bayernoil und die örtlichen Behörden die Wiederaufnahme der Produktion vor, zumindest für die 80 Prozent der Raffinerie, die nach der Explosion noch intakt sind. Ab dem kommenden Frühjahr soll der Betrieb stufenweise wieder starten.

Die ausgebrannten Anlagenteile - immerhin ein Fünftel der Anlage - müssen stehen bleiben, bis die Ursache für die Explosion gefunden ist. Für den Wiederaufbau veranschlagt Bayernoil einen dreistelligen Millionenbetrag.

Entschädigungen für betroffene Anwohner

Durch die Explosion geschädigt wurden auch 900 Anwohner. Diejenigen, die nur einen Schaden bis höchstens 5.000 Euro erlitten haben, hat Bayernoil bereits direkt entschädigt.

Die Betroffenen mit höheren Schadenssummen schlagen sich noch - jeder für sich - mit ihren Gebäudeversicherungen herum. Damit das einfacher wird, hat Bayernoil nun eine unabhängige Gutachterin eingeschaltet, die den Bürgern helfen soll, wenn es Streit mit den Versicherungen gibt. Aber auch das kann dauern - sicher noch bis ins nächste Jahr hinein.