vor 31 Minuten

Explosion in Nürnberger Ladengeschäft

In der Nürnberger Südstadt ist es gestern Abend gegen 20 Uhr zu einer Explosion in einem Ladengeschäft gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Geschäft bereits in Flammen.