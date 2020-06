Explosion in Günzburg – Massive Schäden, Bahnverkehr eingestellt

Nahe dem Bahnhof von Günzburg hat es am Morgen eine Explosion in einer leerstehenden Halle gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass dort ein Gastank oder Gasflaschen explodierten. Etwa 180 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

15 Verletzte nach Explosion in Günzburg, Spürhunde im Einsatz

15 Menschen wurden bei der Explosion leicht verletzt. Sie erlitten Knalltraumata. Eine Person wurde an der Schulter verletzt, eine am Auge. Kurze Zeit war auf dem Gelände nach einem vermissten Bauarbeiter gesucht worden. Der hat sich aber inzwischen gemeldet. Die Polizei suchte trotzdem mit Trümmerhunden nach möglichen weiteren Opfern, um sicher zu gehen, dass nicht doch noch ein Mensch bei der Explosion schwer verletzt oder getötet wurde. Die städtische Halle wurde gelegentlich von einem Kleintierzüchterverein genutzt.

Explosion lässt Dach einstürzen und drückt Fenster ein

Durch die Explosion wurden zahlreiche umliegende Gebäude beschädigt. Bei einem benachbarten Asylbewerberheim ist nach Angaben der Polizei das Dach beschädigt worden. Außerdem wurden in den umliegenden Gebäuden durch die Druckwelle der Explosion zahlreiche Fenster eingedrückt. In der Nähe liegt zudem ein Pendlerparkplatz, auf dem nach einer ersten Schätzung etwa 77 Fahrzeuge beschädigt wurden. Laut Polizei kam es zu Beschädigungen in einem Umkreis von etwa 100 Metern. Betroffen sind auch Geschäfte in der Bahnhofshalle.